Juan y Medio, particular socio del CBM: “Yo me sumo para seguir creciendo”

Quizá no sea un asiduo en las gradas de Fátima. De hecho, es probable que no llegue a pisar jamás el pabellón. E incluso es posible que no tenga el carné. Pero desde este viernes es socio del Córdoba Balonmano (CBM). Lo es al menos de manera simbólica y promocional, lo que nunca está de más cuando se trata de un rostro famoso. Juan y Medio es el particular nuevo seguidor del conjunto granate. Sobre todo es quien anima a adherirse a la causa del club a sus aficionados y también a los de la disciplina en la ciudad. Todo ocurre a través de un vídeo, con el que la entidad presidida por Miguel Pardo busca un segundo impacto entre sus seguidores.

El empresario y presentador, principalmente popular en los últimos años por sus varios proyectos en Canal Sur, ha tenido a bien mostrar su rostro y su voz a la campaña de socios del cuadro cordobés. Lo ha hecho, como es lógico, con la elástica del equipo, que en realidad es la de muchísimos planteles. Porque no sólo están el Cajasur CBM y el Deza CBM, actuales puntas de lanzas de la entidad en División de Honor Plata, sino una gran lista de conjuntos de categorías inferiores. No es necesario recordar el valor que el club otorga a la cantera desde el primero de sus días. “La camiseta me encanta, por cierto”, llega a aseverar en un momento determinado del vídeo.

Publicado en YouTube y compartido en redes sociales, el CBM ha difundido el curioso y llamativo reclamo de Juan y Medio en la tarde de este viernes. Ha sido poco menos de dos semanas después de arrancar una campaña de venta de carnés que, como el también humorista almeriense recuerda, es esencial para cualquier entidad deportiva. Más si cabe cuando ésta no tiene detrás un gran mecenas o contratos millonarios en publicidad. “Quiero unirme al Club Córdoba de Balonmano porque queremos crecer sumando. Ya sabemos que depende de los patrocinadores, padres y jugadores, pero es muy importante, es fundamental la captación de socios”, señala el protagonista en esta ocasión.

El presentador de espacios como ‘La tarde, aquí y ahora’, en Canal Sur, desde 2009 o de la gala ‘Inocente, inocente’, con presencia en diversos canales, desde 1997 hace también un llamamiento a adherirse a la causa granate. Para la campaña 2021-22 es más relevante aún el papel de la afición para el CBM pues se encuentra en una etapa de impulso. Al trabajo en los escalafones de base, en la próxima temporada vive una histórica doble participación en División de Honor Plata tras el ascenso de su sénior femenino. “Hay que crecer sumando”, concluye Juan y Medio en un vídeo en que hace diferentes guiños a la propia captación de socios del club -de la que CORDÓPOLIS ya informó en su momento-. No en vano, su lema es ‘Sumar para seguir creciendo’.