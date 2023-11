El Cajasur CBM confirma su resurgimiento

Llegaba una nueva jornada al balonmano cordobés que compite tanto en Primera Nacional como en División de Honor Plata femenina y, con ello, en esta ocasión, un apasionante derbi entre dos de los equipos puntos del Grupo F de Primera Nacional. El ARS Palma del Río recibía en El Pandero al Cajasur CBM, en un duelo provincial que acabó cayendo para el lado granate. Los encuentros masculinos los completaron el BM La Salle con derrota, mientras que en División de Honor Plata femenina, el Adesal Córdoba sigue con su pleno de victorias mientras que el Deza CBM volvió a caer derrotado.

Así, comenzando con el derbi, la zona alta se conformaba como contexto perfecto para un encuentro de alta tensión. Un doble tanto rápido de Pedro Castro daba una pequeña ventaja al Cajasur CBM, que se reprodujo hasta los cuatro goles, pero que fue fluctuando en su amplitud. En ningún momento de la primera mitad logró el ARS Palma del Río empatar la contienda, que se marchó al descanso con un marcador de 12-14. Tras la reanudación, dos nuevos tantos rápidos, esta vez de Javi Castilla, volvieron a distanciar a los granates, que se encargaron de administrar la ventaja durante la segunda media hora de juego para, finalmente, acabar imponiéndose en el derbi por 27-34. Con estos dos puntos, los cordobeses logran superar al propio ARS Palma del Río para colarse en el cuarto lugar, a dos puntos del líder. Los palmeños, por su parte, caen hasta la quinta plaza, con los mismos doce puntos que el Cajasur CBM.

En el otro encuentro con carácter cordobés del Grupo D de Primera Nacional, el Cordoplás BM La Salle visitaba el Quijote Arena para enfrentarse al BM Alarcos Ciudad Real. No tuvo opción un conjunto cordobés que comenzó con un 3-0 en los primeros minutos, y que cuya ventaja fue ampliando para los ciudadrealeños hasta los ocho goles. Al descanso, el marcador ya era de 16-8, mostrando la superioridad local. Tras la reanudación, el BM Alarcos Ciudad Real siguió dominando y ampliando su ventaja, llegando hasta un abultado marcador final de 31-18, que supone la cuarta derrota consecutiva del combinado lasaliano.

El Adesal Córdoba no cesa en su dominio

Este equipo es enorme!!!!

Seguimos con la buena racha +✌🏻 para casa, ha sido un partido muy disputado, pero las nuestras han sabido sacarlo con orgullo y coraje 💚 pic.twitter.com/Qr1PGAg6WD — Adesal Córdoba (@BalonmanoAdesal) 4 de noviembre de 2023

En División de Honor Plata femenina, el Adesal Córdoba sumó su séptima victoria consecutiva en el séptimo encuentro de liga regular, esta vez ajusticiando a domicilio a un Alegra BM Sanse ubicado en la cuarta plaza. Serían las locales las que comenzasen con cierta ventaja en el electrónico, pero pronto ecualizaría la contienda el cuadro de Rafa Moreno. El dominio alterno le seguiría, con ventajas para ambos conjuntos y que se culminaría con un marcador al descanso de 18-19, tras un buen último parcial de las cordobesas. Tras la reanudación, la igualdad prosiguió en el marcador, aunque en el ecuador de la segunda parte, un gran parcial de las cordobesas de 0-5 acabaría por sentenciar el duelo, que culminaría con un marcador final de 30-36.

La nota negativa la aportó el Deza CBM, que sigue con su particular irregularidad y no pudo enlazar dos victorias consecutivas al caer con estrépito ante el BM Ciudad Imperial. Las locales comenzarían dominando de manera tibia el duelo, con un ritmo anotador bajo, pero que pronto les haría marcharse en el luminoso con una ventaja de hasta siete puntos al superarse los veinte minutos de juego. Pese a que la reacción granate llegaría, sería nimia, ya que el marcador al descanso sería de 15-10. Tras la reanudación, los goles se alternarían entre ambos conjuntos hasta que, finalmente, la anotación del BM Ciudad Imperial no pudo ser igualada por el Deza CBM, que acabaría sucumbiendo por un marcador final de 32-25.