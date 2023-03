Una caída digna

La hora de la verdad y seguramente el partido que todos los jugadores quieren disputar. La temporada estaba siendo increíblemente positiva para un Ángel Ximénez de Puente Genil que se encuentra en una situación privilegiada dentro de la Liga ASOBAL, siendo un equipo consolidado en la zona noble de la tabla clasificatoria, aunque, sin embargo, con esto no basta. El club pontano sabe que el primer objetivo no es otro que la permanencia, pero la Copa del Rey siempre ha sido una competición fetiche, llegando cinco veces a la fase final y teniendo una oportunidad clara para sumar la sexta. Aun así, el Cívitas BM Guadalajara no iba a permitir que esto sucediese.

Un partido que comenzó con dos contendientes a la Final a 8 que se disputará en Santander. El Ángel Ximénez de Puente Genil sabía que era una oportunidad única para repetir esta gesta por sexta vez, aunque lo podía hacer lejos del Pabellón Alcalde Miguel Salas ante un rival que, a priori, era inferior por su condición en la tabla clasificatoria. El Cívitas BM Guadalajara salió a la pista del Polideportivo David Santamaría con el objetivo de olvidar la situación de descenso a la División de Honor Plata e igualó la intensidad de un conjunto pontano que conforme la primera parte avanzó se diluyó en suelo manchego, hasta tal punto de que encaró el túnel de vestuarios cayendo por tres goles.

Tocaba remontar. Los chicos dirigidos por Paco Bustos tenían la obligación de meterse en el partido a base de trabajo y constancia. La distancia no hacía que la victoria fuese una utopía, pero sí que una posible desconexión podía hacer que esa remontada fuese insalvable. De hecho, el Cívitas BM Guadalajara quiso aprovechar los primeros minutos de la segunda mitad y consiguió una distancia de cinco goles que el Ángel Ximénez recortó en cuestión de un parcial. El partido estaba totalmente abierto. Los pontanos lograron ponerse a tan solo un tanto cuando tan solo restaban tres minutos para la finalización del choque. Resultado que pudo poner nervioso -y de qué manera- a unos locales a los que no les tembló el pulso y pudieron cerrar la victoria y posterior clasificación a esa Final a 8.