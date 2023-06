Alba Sánchez mantiene su apuesta con el Zuazo en Oro

Confianza ciega pese a todo lo malo. La cordobesa Alba Sánchez se encuentra plenamente asentada en el norte de España, donde sigue confirmando que ha logrado encontrar su segunda casa deportiva. Y es que la jugadora califa, cantera del Balonmano Adesal, continuará una campaña más defendiendo los intereses del CBM Zuazo, entidad que ha confirmado la renovación de Sánchez, ya que, en un breve comunicado en redes sociales, expresa que la central “seguirá como directora del juego de las #GuerrerasZuazotarras la próxima temporada”, siendo de nuevo “una de las piedras angulares para nuestro nuevo ciclo rumbo a la élite”.

Alba Sánchez: "Adesal siempre será mi casa"

En efecto, y es que se trata de una firma relevante tanto para ella misma como para el club, que hace escasas semanas certificó su descenso a la División de Honor Oro, la segunda máxima categoría del balonmano nacional, tras una pobre segunda vuelta que le llevó a disputar el play down, donde el cuadro vasco no pudo alcanzar uno de esos billetes que le permitían permanecer un curso más en la Liga Iberdrola.

De este modo, la cordobesa, que milita en el club de Baracaldo desde el 2018, cuando decidió salir por primera vez de su tierra, y en concreto, de La Fuensanta, para abrirse camino en la élite a unos cuantos kilómetros de distancia, ejercerá otra vez a los mandos del equipo de Vizcaya. Desde entonces no ha hecho más que generar una huella cada año más profunda en territorio vasco, donde ya se erige como capitana y como uno de los emblemas de un club obligado este año a reinventarse para pelear por el ascenso.

Sea como sea, no ha debido ser fácil la decisión para Sánchez, que a lo largo de la campaña ha sido víctima, junto al resto de la plantilla, entre las cuales se encuentra otra cordobesa como Meriem Ezbida, de los continuos problemas económicos que ha sufrido el Zuazo, y que hicieron que a las jugadoras se les debieran varias mensualidades. Pese a todo, el equipo no tiró la toalla y trató de pelear la salvación hasta el último momento, aunque no fue posible.