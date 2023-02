Alba Sánchez: “Adesal siempre será mi casa”

Uno de los deportes más destacados históricamente en Córdoba ha sido el balonmano. Con clubes tan ilustres como el Adesal Córdoba o el CBM, este deporte ha sido siempre una piedra angular en el apartado deportivo de la provincia. Pero, poniendo el foco en el balonmano femenino, es el Club Adesal Córdoba el que destaca sobre el resto. Con sede en La Fuensanta, ha sido cuna de grandes jugadoras de balonmano, como es el caso de la protagonista de esta nueva entrega de 'Tiempo Muerto', correspondiente a la cuarta entrega de la segunda temporada. A pesar de su juventud, Alba Sánchez ya es una de las mejores jugadoras de balonmano de España y así lo demuestra en su club, el BM Zuazo, ubicado en Barakaldo.

Lucas Muñoz: "Debutar con Unicaja en ACB es el sueño que siempre quise cumplir"

Más

Tal y como explica durante el programa, Alba Sánchez siempre tuvo interés por el deporte. Tras probar con el atletismo y el baloncesto, pronto aparecería en su vida el balonmano. Siguiendo a sus amigas del colegio, decidiría probar y apuntarse, y entonces, el 'veneno' ya estaba inyectado. Acabaría llegando al Club Adesal, en el que, según ella, tuvo “la suerte de estar en el sitio correcto y en el momento perfecto”. Y es que, para Alba, “en los años en los que estuve creciendo en Adesal, las compañeras me ayudaron a tomarme esto en serio. Tuve una disciplina y tuve mucha suerte con los equipos que me tocaron”, por lo que para ella, “Adesal siempre será mi casa”.

Poco a poco iría escalando categorías en el club cordobés hasta que Rafa Moreno le diese la oportunidad. En el momento en el que Paco Bustos tomó las riendas del equipo, su rol en el mismo aumentaría en importancia, lo que le haría “terminar de exponerme en el panorama deportivo nacional”. El cambio de categoría a base a senior se realizaría de manera orgánica, poco a poco, creando así un grupo que denomina como “una familia”. “Tengo contacto con todas y tenemos un grupo y hablamos casi todos los días”, explica con respecto a sus excompañeras.

Así, se convertiría en un pilar importante en Adesal, un equipo que “siempre ha tenido proyectos importantes y que ha impulsado a muchas deportistas”. Sin embargo, llegarían momentos duros para ella en el club cordobés, y priorizó “estar bien de cabeza y cuerpo”. “Me estaba pasando factura y decidí poner punto y final a la carrera en Adesal. No quería irme de casa, pero, por casualidades de la vida, me encontré con Joseba Rodríguez y algo me dijo que tenía que luchar con él. De la noche a la mañana dije que me iba a Bilbao”, explica la cordobesa. Así, puso rumbo desde La Fuensanta hasta Barakaldo de manera directa, con un solo objetivo: el Zubileta Evolution BM Zuazo.

Pese a lo diferente que puede llegar a ser el País Vasco de su Andalucía natal, la adaptación nunca fue un problema para Alba Sánchez. “Son culturas diferentes, pero me encontré personas maravillosas”, explica, volviendo a encontrarse “con un gran grupo de personas con el que he tenido mucha suerte. El primer día ya daba igual la diferencia de cultura y de edad. Me hicieron sentir muy cómoda y no tuve una adaptación complicada”. Pronto se convertiría en una pieza fundamental del club de Barakaldo, convirtiéndose, además, en capitana del equipo.

Ya son cinco años los que lleva la cordobesa en el BM Zuazo y, los buenos momentos se han alternado con los malos. Uno de los peores fue hace unos meses, cuando saltó la noticia de que la plantilla del club vasco estaba sufriendo una gravísima situación por impagos. A día de hoy, esta situación aún no se ha solucionado, tal y como cuenta durante el programa, donde afirma que “lo hemos sobrellevado de la mejor manera posible pero llega un momento en el que se muestra sostenible. La situación es complicada y sigue siéndolo. Seguimos esperando que se solucione”. Y es que, además, como suele pasar, “vivir del balonmano es muy difícil, sobre todo por las condiciones. Los equipos no llevan el material necesario y el sueldo a veces no te permite vivir. Pocas afortunadas pueden hacerlo y ojalá la gran mayoría pueda hacerlo en un espacio breve de tiempo”.

Por último, en lo referido al plano deportivo, el BM Zuazo no atraviesa su mejor momento de forma. Encadenan cinco encuentros consecutivos sin vencer y se posicionan en undécima plaza, en puestos de descenso de categoría. Además, una lesión en el menisco ha impedido a Alba Sánchez participar durante varios partidos, en unos meses que para ella han sido “complicados”, y que “aún queda recuperación por hacer”. Sin embargo, ya ha vuelto a saltar a la pista en una “buena vuelta” que “tuvo todos los alicientes”, logrando sumar un valioso empate ante Rocasa Gran Canaria. Ahora, tras dos derrotas consecutivas, el BM Zuazo con Alba Sánchez a la cabeza tratará de eludir esos puestos de descenso, y comenzará con esa tarea el próximo 26 de febrero ante el Atticgo BM Elche.