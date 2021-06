El granate Adrián Hidalgo, al Europeo sub 19 de balonmano playa

Ya no existe duda. Hasta la más mínima queda resuelta. Definitivamente, la campaña 2020-21 es, hasta la fecha, la más importante del club. Si no de toda su historia, de la reciente como mínimo. Tanto es así que los motivos de orgullo se dan incluso después de la temporada en sí. Porque es este martes cuando el Córdoba Balonmano (CBM) celebra otro logro, esta vez individual. Es la participación de uno de sus muchos y muy talentosos canteranos en el Campeonato de Europa sub 19 de balonmano playa. Con mayor exactitud, Adrián Hidalgo recibe la llamada de la selección española para estar en la competición continental. Nada más y nada menos.

El joven granate entra en la convocatoria de los Hispanos Arena juveniles después de completar un magnífico curso con su equipo. La escuadra del CBM de la edad estuvo en el Campeonato de España, igual que sucedió con la cadete y la infantil, esta última con el bronce muy cerca -dicho conjunto fue cuarto-. Todos estos méritos se sumaron a la solvente permanencia del cuadro sénior en División de Honor Plata y el histórico ascenso a dicha categoría de su femenino -con apenas dos años de existencias-. Si no fuera suficiente con todo ello, más otras razones de satisfacción, el club presidido por Miguel Pardo ahora tiene un componente en torneo europeo.

Sobre este hecho ha informado la propia entidad este martes en sus perfiles de redes sociales. “Nuestro jugador Adrián Hidalgo disputará el Campeonato de Europa de balonmano playa con los Hispanos Arena juveniles”, ha comunicado el CBM en este sentido. De esta forma, el granate va a poner rumbo a Bulgaria en próximas fechas, ya que es este país el que alberga los torneos continentales de diferentes categorías en esta ocasión. En concreto, la competición en la que va a haber representación de la escuadra cordobesa se va a desarrollar en Varna. Y ésta va a tener lugar, por cierto, entre el 8 y el 11 de julio. Días en los que estar pendiente de Hidalgo.