Un Adesal de diez sigue brillando en el balonmano cordobés

Los clubes cordobeses de balonmano siguen brillando con luz propia y acercándose a sus respectivos objetivos cuando ya se cumple la decimoséptima jornada de competición, tanto en el Grupo F de Primera Nacional masculina, como en el Grupo D de la División de Honor femenina. En esta ocasión, hubo casi pleno de triunfos puesto que tan solo el Cordoplás La Salle acabo sucumbiendo en su duelo ante BM Proin Triana. En el apartado positivo, por parte de la división masculina, Cajasur CBM y ARS Palma del Río siguen encaramos en la parte alta de la tabla, con los primeros como líderes en solitario; mientras que en apartado femenino, el Adesal firma su décima victoria consecutiva, mientras que el Deza CBM vuelve a vencer y corta su mala dinámica.

Un rumbo claro para los equipos cordobeses de balonmano

Así, comenzando por la Primera Nacional masculina, el líder, el Cajasur CBM, sigue dominando con mano de hierro el Grupo F, y esta vez fue el BM Pinto su víctima. Los granates comenzaron su duelo con igualdad en su vuelta a Fátima tras prácticamente dos meses de ausencia, aunque, conforme se acercaba el descanso, se fueron despegando en el marcador hasta marcharse a vestuarios con una ventaja de cuatro tantos. Tras la reanudación, habría una leve reacción de BM Pinto, pero sería sofocada rápidamente por los locales y, pese a que se colocarían a tan solo dos tantos de distancia en el ecuador de la segunda mitad, finalmente se acabaría imponiendo el conjunto cordobés por un contundente resultado final de 27-22.

La otra victoria en el apartado masculino vino de la mano del ARS Palma del Río, que acumula su segundo triunfo consecutivo tras superar un pequeño bacho que le aparto de los puestos altos de la tabla, estableciéndose en el quinto lugar. Aprovechando el mal momento de forma de BM Montequinto, el conjunto palmeño comenzó llevando la manija del duelo y del electrónico, asentándose en una ventaja de tres tantos que, al término de la primera mitad, se había ampliado hasta los cuatro. Así, el cronómetro fue comiendo minutos poco a poco y, pese a que el conjunto sevillano se acercaba peligrosamente, finalmente la ventaja fue suficiente para que los pupilos de Jesús Díaz se llevasen la contienda para Córdoba con un marcador final de 25-28.

Final 1ª Nacional en Fátima. Nueva victoria y seguimos en lo más alto de la tabla. Cajasur CBM 27-22 @balonmanopinto pic.twitter.com/o4R0rHZPdH — CBM Córdoba de Balonmano (@CordobadeBM) 28 de enero de 2023

Sin embargo, la nota negativa la aportaría en esta ocasión el Cordoplás BM La Salle, único conjunto cordobés que no pudo vencer en su respectivo encuentro. Y es que los colegiales no lo tenían sencillo, puesto que se enfrentaban con BM Proin Triana, segundo clasificado en la tabla a tan solo dos puntos del líder, el Cajasur CBM. Sin embargo, esta diferencia en la tabla no se trasladaría tan fácilmente a la chancha, ya que sería La Salle quien dominaría durante los primeros minutos de juego, en una primera mitad muy igualada que finalmente se acabaría decantando para los sevillanos por tres tantos. Sin embargo, tras la reanudación, esta diferencia sí fue más palpable, y el conjunto trianero, en un inicio fulgurante de la segunda mitad, pondría pronto tierra de por medio suficiente como para hacer imposible la remontada. Así, los puntos se quedaron en Triana por un marcador final de 35-23.

Pleno de triunfos en la División de Honor Plata

Por otro lado, en la División de Honor Plata femenina, el pleno da esperanzas e ilusión a los dos conjuntos cordobeses. El Adesal, por su parte, sigue con su imparable racha y ya acumula diez triunfos consecutivos a sus espaldas, colocándose así a tan solo tres puntos de la zona de ascenso. Las de Rafa Moreno, que se veían las caras con un BM Leganés situado en la parte media de la tabla, lograron rápidamente establecer una cómoda ventaja en el luminoso con la que administrar el tiempo, llegando así al descanso con el marcador en 16-12. Tras la reanudación, poco cambiaría en el resultado, con un Adesal marchándose poco a poco a lo largo de los minutos para finalmente acabar imponiéndose por 34-26.

El Deza CBM logró la sorpresa de la jornada, logrando su tercera victoria de la temporada y cortando así su dinámica de cuatro derrotas consecutivas en pos de un BM Solucar que se hunde cada vez más en el último puesto de la tabla. Como viene siendo habitual, la igualdad fue la tónica dominante durante los primeros minutos de la contienda, pero el conjunto granate se marcharía durante los últimos minutos de la primera mitad en el marcador estableciendo una ventaja de cuatro tantos. Tras el paso por vestuarios, las cordobesas administraron esa ventaja para lograr hacerse con la victoria, logrando resistir el empuje rival en los últimos instantes del partido para acabar imponiéndose por 21-23.