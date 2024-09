Ademar León remonta y amarga el debut del Ángel Ximénez

El Ángel Ximénez Puente Genil volvía, una temporada más, a la Liga ASOBAL, y lo hacía para inaugurar la campaña con un emocionante duelo ante el ABANCA Ademar León en el Pabellón Alcalde Miguel Salas de Puente Genil. La reconversión del equipo pontano durante el verano ha sido profunda, aunque la baja de última hora de Boskos, aún sin sustituto, perjudicaba en exceso los planes de Paco Bustos. Aún así, los pontanos lograron mostrar una gran imagen durante el partido para poner contra las cuerdas a los visitantes, aunque un gran parcial final de Ademar León, unida a la gran actuación de su portero, Álvaro Pérez, acabaría por darle la victoria a los visitantes.

El duelo no podría comenzar mejor para los de Paco Bustos. No se había cumplido ni el primer minuto del partido, y Jánosi ya le daba la ventaja momentánea a los locales. Wasiak sería el encargado de empatar, apenas 30 segundos después, aunque dos buenos tantos de Daniel Ramos y de Keita darían un buen colchón a los locales. Y es que a Paco Bustos no le tembló la mano para dar la oportunidad a los recién llegados en este duelo inaugural, dando así entrada de inicio al propio Dani Ramos, además de a Simonet y Mosquera, que a la postre sería uno de los grandes protagonistas del duelo.

Ya con el 3-1, llegaría el turno de Ademar León, que finalmente lograría empatar (4-4) cuando se cumplía el minuto 8 de partido, por medio de Carlos Álvarez. Eran buenos minutos de los leoneses, aunque las acciones defensivas del Ángel Ximénez brillaron por primera vez en la temporada y propiciaron que, poco a poco, se fuesen marchando en el marcador. Así, durante el ecuador de esta primera mitad, los de Paco Bustos lograrían mantener e incluso ampliar esa ventaja hasta los 3 tantos, llegando así al tramo final de la primera mitad, donde el Ximénez brilló aún más si cabe y, con un Mosquera espectacular, finalmente asegurarían el marcador, de 15-11, al término de los primeros 30 minutos de juego.

La ventaja daría tranquilidad al Puente Genil en la segunda mitad, que comenzaría con los locales dominando de nuevo y logrando mantener esta ventaja durante los primeros compases del partido, llegando incluso a ampliarla hasta los cinco tantos cuando se cumplía el minuto 40 de partido (22-17). Sin embargo, comenzaría un gran parcial de Ademar León que los llevaría a acercarse mucho en el electrónico (23-21), confirmando así finalmente el ansiado empate cuando se acercaban los últimos diez minutos de partido (24-24).

Los nervios se apoderaron entonces de los pontanos, que pese a ello, sacarían fuerzas de flaqueza para, con un gran parcial y dos espectaculares paradas de Ben Tekaya, lograr reinstaurar su ventaja (28-25). Sin embargo, el potencial ofensivo de Ademar León acabó logrando derruir la defensa pontana, volviendo a ecualizar el partido cuando apenas restaba 3 minutos para el final. Un tiro al palo de Simonet daría alas a los visitantes, que lograrían firmar la remontada poco después con un tanto de Carlos Álvarez (28-29). Sería el momento de Álvaro Pérez, que con dos grandes paradas impediría el último arreón local, y finalmente, con los nervios a flor de piel, Ademar León lograría imponerse al Ángel Ximénez Puente Genil, tenor de la mencionada remontada, por un resultado final de 29-31.