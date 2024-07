Guillermo del Pino y un bonito homenaje al Córdoba CF en el Mundial de Turquía

Guillermo del Pino sigue despuntando y brillando con luz propia en el mundo del baloncesto. Enrolado en la selección española sub 17, el cordobés está siendo uno de los puntales de un equipo que ya está en cuartos de final del Mundial, celebrado en Turquía. Pero eso sí, no se ha olvidado sus raíces, y tiene el blanco y el verde característicos del Córdoba CF muy presentes tanto en su día a día como en las celebraciones con el resto del plantel.

Y es que, tal y como ha contado al programa de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) dedicado a los jóvenes jugadores, Next Gen Hoops, Del Pino, a modo de homenaje a Córdoba, siempre porta unos calcetines de la ciudad bajo su indumentaria reglamentaria para tener siempre presente a su ciudad de origen. Un bonito gesto que muestra lo implicado que está con el territorio califal el joven base cordobés de Unicaja.

Pero los homenajes no se han quedado ahí. Precisamente, en la celebración junto con el resto del equipo del pase a cuartos de final del Mundial de Turquía, Guillermo del Pino no ha dudado en engalanarse con una bandera del Córdoba CF, portando orgulloso los colores y el escudo de su ciudad por todo el mundo, y reconociendo el ascenso del equipo. De hecho, en declaraciones a Next Gen Hoops, el base cordobés ha explicado el motivo, remarcando que el “el Córdoba CF es mi equipo favorito, y este año han ascendido a la Segunda División del fútbol español”, antes de unirse al resto del plantel con la blanquiverde a sus hombros.

Cabe recordar que España sub 17, con Guillermo del Pino a la cabeza, ya ha avanzado hasta los cuartos de final del Mundial de Turquía, tras vencer en la fase de grupos a Puerto Rico (89-63), Filipinas (34-96) y Lituania (80-75), así como a Guinea (77-55) en los octavos de final. En cuartos de final, el combinado español se verá las caras ante Turquía, a partir de las 19:00 del viernes 5 de julio.