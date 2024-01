Guía invernal de los cordobeses de Liga EBA: tres proyectos, un mismo objetivo

Córdoba regresó a lo grande a la Liga EBA. Después de un intermedio esperanzador de la mano del UCB el pasado año, para esta 2023-24 son tres los proyectos presentes en la cuarta categoría nacional, y dos de ellos con ambiciosos retos. El propio conjunto de Rafa Gomáriz, en su segunda andadura, se ha marcado el desafío del ascenso, y de momento va por buen camino tras ser líder destacado e invicto tras la primera vuelta. Un objetivo que comparte con el novedoso proyecto del Coto Córdoba CB, el cual ha renacido tras un arranque irregular y ya se erige como uno de los planteles más potentes de la categoría. El que más está sufriendo es el Climanavas Agrometal Peñarroya, en su caso con el desafío de la salvación, que deberá refrendar tras diversos problemas en forma de salidas y lesiones.

