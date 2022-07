El Córdoba Club de Baloncesto, un proyecto del que “enamorarse”

Un proyecto para Córdoba con los colores blanquiverdes sobre un deporte que tiene mucho arraigo en todo el territorio, pero que ha estado dormido en los últimos años. Muchos han sido los planes de diferentes entidades en busca de resurgir este amor para esta disciplina deportiva, aunque los fracasos han estado a la luz del día de manera individual. Esta vez, la unión de Ciudad de Córdoba y Virgen del Carmen trae esperanza en un club de baloncesto y este trabajo a punto se ha convertido en recompensa de la mano de una categoría profesional, aunque finalmente no ha sido así. El Córdoba Club de Baloncesto (CCB) ha sido presentado en las instalaciones de COTO, su principal patrocinador, y el objetivo no es otro que llegar a las divisiones punteras de este deporte a nivel nacional, además de crear una base estructurada para que el jugador cordobés pueda seguir con su crecimiento.

Esta entidad está conformada por Pepe Palacios (presidente), Paco Zafra (director deportivo), Antonio Ranchal (encargado de diseño y marketing), Manuel Jesús Coto (comercial y relaciones institucionales), Leandro Iglesias (comunicación) y Antonio Moreno (apartado financiero junto a su equipo), aunque ha sido el primero el que ha tomado la palabra en la presentación ocurrida en las instalaciones de COTO. El presidente de este club ha admitido que este día es “muy especial” para todos los que integran esta aventura y que nace de la experiencia de varias canteras que “desarrollaban una labor importante tanto en Córdoba como en Andalucía”. “Tenemos el sueño de llegar al baloncesto profesional y vamos a intentar conseguirlo”.

Por otro lado, la posibilidad de estar en LEB Plata desde un inicio era real y estaba al alcance de la mano, por lo que el propio presidente califica estas semanas como “frenéticas” a pesar de no haber conseguido el objetivo. “Todos teníamos claro que teníamos unas series de metas para abordar cuando se integró COTO. Ese objetivo no podíamos alcanzarlo sin la ayuda de más canteras cordobesas y por eso entendimos que teníamos que estar unidos con muchos más clubes. Era una de las líneas estratégicas que empezamos a hablar. Queríamos atraer al público que le gusta al deporte en Córdoba y al baloncesto en particular. Queríamos un proyecto que enamorase. Teníamos claro que teníamos que ir paso a paso, sin prisa”.

Mientras tanto, Palacios anima a las diferentes entidades califales a unirse a este proyecto y admite que existen ciertos “recelos”. “No nos han faltado ninguna puerta por llamar. Hemos hablado con todos los clubes de la provincia y le hemos presentado el proyecto a todos los equipos que nos han querido escuchar. El proyecto que estamos presentando no es de un solo equipo senior en una categoría, sino que es una estructura diferente”. “Creemos que hemos avanzado en una dirección más que interesante. Hemos tenido más aceptación en clubes de la provincia que de la capital y existen ciertos recelos. Todos pensamos que tenemos la solución del baloncesto masculino cordobés y entendemos que esos recelos acabarán cambiando a confianza cuando nos conozcan. Tenemos una meta muy clara y es que ganaremos juntos, tal y como refrenda nuestro lema. Queríamos hacer un proyecto que nos hiciese sentirnos orgullosos de Córdoba”.

Aun así, la meta del CCB no se limita únicamente al equipo senior masculino -el cual desarrollará su actividad en la Instalación Deportiva Municipal de Rabanales-, debido a que quiere sentar unas bases adecuadas para que el jugador cordobés crezca. “No es un proyecto deportivo al uso y no hemos desarrollado solo un equipo senior profesional sino que hay mucho más detrás. Hay un proyecto de escuela de tecnificación que hoy es una realidad, que intentaremos poner al servicio del baloncesto de la provincia durante el curso que viene. Hemos creado una marca fuerte, sólida, independiente, blanquiverde. Lo que nos tenía que unir ese proyecto deportivo eran los signos que representan al deporte cordobés, como es el color blanquiverde”, apunta Pepe Palacios.

El propio presidente del CCB dio las gracias a la Federación Andaluza de Baloncesto por guiar este proyecto y asevera que fue este organismo el que propuso al club intentar acceder a LEB Plata por la vía administrativa. “El reto era aún mayor y suponía dar unos saltos hacia adelante. Podía producir algo de vértigo, pero entendimos que era una oportunidad y dimos un paso al frente. Inicialmente pusimos sobre la mesa ese aval y esa cuantía para las transferencias. Lo que veníamos a decir es que planteábamos un proyecto serio, fiable y que salíamos a jugar a por todas. Por eso os comunicábamos que habíamos apostado por esa iniciativa. Teníamos un corto espacio de tiempo y aunque ya teníamos organizado el proyecto en EBA, teníamos que hacerlo para LEB Plata en un plazo corto de tiempo. Maquetamos todo en tiempo récord, buscando apoyos y ha sido algo increíble. El apoyo de la Federación Andaluza de Baloncesto. Estamos eternamente agradecidos con esto. Hablamos con instituciones e incluso con el alcalde. Le presentamos el proyecto y conseguimos enamorarlo con el proyecto. Si conseguíamos empezar en LEB Plata, nos dejaba el Ayuntamiento de Córdoba para presentar el proyecto”, culmina.