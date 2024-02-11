Gabriel Ruiz y Lisa Esquivel vencen en la Carrera de Trinitarios

Los alrededores del Colegio Trinitarios han acogido este domingo la segunda prueba del Circuito Cordobés de Carreras Populares 2024, siendo ésta la primera de la temporada en la capital. En efecto, decenas de atletas se han dado cita en la XL CP Santísima Trinidad - Trinitarios Memorial Adolfo Rivera, donde se han impuesto José Gabriel Ruiz y Lisa Esquivel en la categoría absoluta de la competición.

A primera hora de la mañana partieron los mayores en busca de afrontar un recorrido de unos diez kilómetros alrededor de la calles de la barriada de dicho centro educativo. En este sentido, en la general masculina se ha impuesto José Gabriel Ruiz, perteneciente al Club Atletismo Cordobés, con un tiempo de 29:16. La plata y el bronce fueron para Raúl Parrado (Córdoba Patrimonio CAC) y Rafael Martínez (The Last Training), con 29:25 y 29:26 cada uno.

Por su parte, Lisa Esquivel, del Trotasierra, ha hecho lo propio entre las féminas con una marca de 36:44, seguida en lo más alto del podio por Mariló Franco (Indea) y Carmen María Almagro (Runners Pura Cepa), con 37:06 y 37:38 respectivamente.