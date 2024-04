La Diputación de Córdoba abre sus puertas al campeón Ramón Borente

Un reconocimiento que ha llegado después de una serie de hitos que no están al alcance de cualquier deportista. Un profesional busca siempre ser el mejor en su disciplina, sea cual sea su nivel actual y dejando a un lado todos los problemas que pueden surgir para conseguirlo. Es por ello que son varias las cosas que hay que sacrificar para llegar a la meta programada, más aún si se refiere a un deporte que no es tan mayoritario como puede ser el fútbol, ya que las ayudas económicas no son tan abundantes como se cree. Gracias a esto, los triunfos cuando llegan se saborean mucho más, como es el caso de un Ramón Borente que no contento con ser campeón del Mundo, en 2024 volvió a erigirse como uno de los grandes protagonistas del atletismo máster europeo.

Y es que el atleta del Trotasierra, Ramón Borente, llegó al Campeonato de Europa Máster de Pista Cubierta en el inicio de este año 2024 con la ilusión de como mínimo estar entre los mejores deportistas de su categoría. En cambio, su nivel era tal que logró terminar su estancia en la ciudad polaca de Torun con un oro en 800 metros, una plata en 400 metros y un bronce en 1.500 metros, aumentando un palmarés que ya estaba bien ocupado con dos preseas de oro tanto en el Mundial de Pista Cubierta en 2023 como con el Mundial Máster Aire Libre en 2018.

Gracias a su buen hacer en la pista, el diputado de Deportes y Protección Civil, Antonio Martín, ha recibido hoy al campeón de Europa y del Mundo máster, Ramón Borente, en la Diputación de Córdoba, en muestra de reconocimiento a sus últimas medallas internacionales conseguidas en el europeo de Torun (Polonia). Un acto necesario para una de las grandes figuras del atletismo máster califal.