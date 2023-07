La cordobesa Carmen Avilés, bronce en el Europeo sub23

Se quedó sin la posibilidad de pasar a la final tras unas eliminatorias muy duras en el 400 metros que, finalmente, pasaron factura en esas semifinales. Sin embargo, el poderío, la garra y la valentía de esta atleta ha hecho que se reponga en apenas dos días para ser definitiva en un nuevo metal para la selección española. El combinado nacional sub 23 llegaba a Espoo para intentar realizar una de las mejores participaciones en su historia en un Europeo sub 23, aunque, para ello, debía dar la talla en las respectivas disciplinas y el relevo femenino no ha sido menos.

Desde las eliminatorias, España ya había demostrado que era una de las principales candidatas a hacerse con un puesto en el podio. Rocío Arroyo, la cordobesa Carmen Avilés, Carla García, Ana Garitaonandia, Blanca Hervás y Berta Segura estaban convocadas con el fin de competir en el 4x400 metros. Un plantel muy competitivo que consiguió quedar en segundo lugar en su eliminatoria, a tan solo tres centésimas de la ganadora Suiza y pasando como segunda cabeza de serie a la gran final. Por tanto, una de las rivales a batir por Francia, Polonia, Ucrania, Noruega, la propia Suiza, Alemania y Finlandia.

Aun así, el nivel era muy alto. Rocío Arroyo fue la encargada de abrir el relevo para España y no cuajó una gran marca, entrando en meta en séptimo lugar, aunque Berta Segura recortó la distancia perdida, siendo la más rápida en su fase y colocando a la selección nacional en tercer lugar, mismo puesto que mantuvo Blanca Hervás antes de dar el testigo a Carmen Avilés. La cordobesa sabe que en estas situaciones tiene que crecer y marcó un tiempazo de 51.65 que le permitió superar a Polonia en la recta final, estar a medio segundo de medallas más suculentas y batir el récord de España sub 23. La atleta califal se está consolidando como una de las velocistas con mayor proyección a nivel internacional y lo demuestra competición a competición.