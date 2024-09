Carmen Avilés, en el top 10 histórico del 400 metros español

No deja de sorprender al respetable tanto por sus condiciones como por su talento, ese que no se trabaja y que sale de manera natural cuando más lo necesita. Y es que el deporte de élite, además de ser muy sacrificado, te obliga a estar al 100% en todo momento, sin ningún momento de pausa y con la concentración al máximo. Es por ello que no todos los seres humanos están capacitados para esto, pero hay una cordobesa que ha demostrado que sí. Y es que Carmen Avilés continúa batiendo todos los registros y ahora la Real Federación Española de Atletismo le ha reconocido en un ranking muy singular.

El organismo federativo empezó con una serie de clasificaciones sobre los mejores deportistas españoles en cada una de las disciplinas, siendo este pasado viernes el turno para unos 400 metros femenino en el que se ha colado Carmen Avilés gracias a su rendimiento durante el 2024. La atleta cordobesa ha escalado en la tabla hasta superar al décimo puesto histórico junto a sus compañeras Blanca Hervás y Berta Segura, aunque la califal sigue con la espina de ser la única en este top 10 en no bajar a los 51 segundos, marca que puede batir en cuestión de meses.

Esto es solo una sección más de un año para el recuerdo de una Carmen Avilés que logró lo que tanto ansiaba: debutar en unos Juegos Olímpicos, donde no consiguió clasificar a la siguiente eliminatoria, pero sí que aglutina experiencia para participaciones posteriores. Ahora, la Real Federación Española de Atletismo ha publicado un ranking donde la cordobesa aparece no gracias a la casualidad o la suerte, sino que se ha ganado ser la décima mejor atleta de 400 metros en la historia de España.