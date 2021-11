El atletismo cordobés brilla en Almodóvar

La localidad de Almodóvar del Río acogió este fin de semana el Campeonato de Andalucía de atletismo en campo a través, que se celebró durante una intensa jornada en el circuito ‘El Pinillo’ del municipio. Un evento en el que se dieron cita los mejores especialistas de la región y que cobró un carácter mucho más épico por las circunstancias climáticas. Y es que las fuertes ráfagas de lluvia y el viento constante generaron una enorme pesadez en el recorrido, aunque ello no impidió que la prueba se celebrara como un auténtico cros.

En este sentido, el Trops-Cuevas de Nerja fue la entidad reinante de la competición, pues mandó en las clasificaciones generales de la mano de Zakaria Boufaljat, que se llevó la victoria masculina con un tiempo de 32:33, y Dolores Chiclana, quien hizo lo propio en las féminas con una marca de 30:45.

Con todo, los grandes éxitos para la delegación cordobesa llegaron en las clasificaciones por equipos. El Trotasierra fue subcampeón en la absoluta femenina, mientras que el Surco Lucena fue bronce, en una tabla liderada por el cuadro malagueño. En la masculina se hizo con la plata el conjunto lucentino, superando al Bahía Algeciras y únicamente por detrás del Nerja.

Así las cosas, el resto de podios cordobeses por equipos fueron para Sierra Norte Córdoba y Trotasierra, plata y bronce en sub 12 femenino; Trotasierra, plata en sub 14 y sub 16 masculino y sub 20 femenino, y bronce en sub 18 femenino; Surco Lucena, bronce en sub 20 masculino; y Córdoba Patrimonio CAC, plata en sub 23 masculino. Por último, el Trotasierra cerró el podio igualmente en relevos mixtos.