Vicente Amigo dedica un pasodoble al torero José Tomás en el segundo single de su nuevo disco

El guitarrista Vicente Amigo ha estrenado este lunes Pasodoble a José Tomás, el segundo single de Andenes del tiempo, su nuevo disco, que verá la luz durante la próxima primavera, tras haberse pospuesto su lanzamiento el pasado mes de diciembre.

La nueva canción, disponible en todas las plataformas digitales, muestra su magistral toque flamenco, sobre una percusión minimalista, a la que se añade un arreglo de cuerda que ha compuesto el propio artista, y que eleva el tema.

Es, además, una nueva muestra de la afición taurina de Vicente Amigo, que a lo largo de su carrera ha dedicado varias canciones a toreros como Finito, Manzanares o Talavante.

De hecho, este pasodoble es la segunda canción que el guitarrista dedica a José Tomás, para el que ya escribió Idílico, un tema en recuerdo a un toro que indultó el diestro en Barcelona, y que estaba incluida en Tierra (2012).

“Lo de José Tomás es algo como religioso. Me rompió todos los esquemas. Es uno de mis grandes amigos. Guardo en mi mente muchas faenas suyas, momentos de delirio y otros dolorosos. La última vez que le vi en Algeciras me emocionó toreando con el capote porque no se puede torear más despacio”, señalaba hace unos años sobre el diestro al que ha dedicado su último tema.

Andenes del tiempo

Durante la pandemia, Vicente Amigo aprovechó para grabar en su casa las guitarras definitivas de su nuevo disco. Más adelante, cuando las circunstancias lo permitieron, en un largo proceso en diferentes estudios entre Córdoba y Madrid, añadió el resto de elementos e instrumentación del disco, producido por Amigo junto a Bori Alarcón.

Andenes del tiempo incluye multitud de colaboraciones, desde artistas internacionales como Marcus Miller o Dave Weckl, hasta nacionales como Carles Benavent, Paquito González, Añil Fernández, Ané Carrasco, Piraña o Paco Salazar, entre otros.

En este proyecto instrumental, Amigo apuesta por la variedad de contenido estilístico provocando lo que su música ha demostrado siempre, una inconfundible transmisión de sensaciones musicales, belleza melódica y personalidad sonora que muy pocos logran.