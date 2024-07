Un viaje literario de Los Pedroches a Memphis para la primera biografía de un músico maldito

El músico y escritor pozoalbense Marce Moreno está detrás de Algo muy dentro de Alex Chilton (Silex), la primera biografía en español del enigmático músico estadounidense Alex Chilton (Memphis 1950 - Nueva Orleans 2010), una figura que el autor escuchó por primera vez siendo un adolescente, y a la que ha acabado dedicando un libro híbrido.

Porque se trata de una obra que combina narración, entrevistas y artículos, además de las ilustraciones de su hermano, Antonio Moreno 'El Ciento', que también compartió aquella llamada de Chilton cuando salían de la pubertad.

Los hermanos Moreno, conocidos por su implicación en proyectos como Algunos Hombres y Marchica, siempre han simultaneado su amor por las guitarras con su implicación en proyectos editoriales. Marce ha escrito para varias revistas musicales, del mismo modo que El Ciento ha ilustrado libros, fanzines y magazines con la música siempre como uno de los motores creativos.

En este caso, ha sido Marce Moreno el que encabeza la portada del libro, con un trabajo centrado en una figura tan atípica como fascinante. Chilto se hizo famoso con apenas 16 años on la canción The Letter al frente de The Box Tops, una banda juvenil de la que se apartó para formar en los años 70, Big Star, una banda que dejó tres álbumes seminales pero que solo fueron plenamente apreciados dos décadas después.

Su carrera, de hecho, fue un vaivén de entradas y salidas del negocio de la música, experimentaciones y transformaciones personales, que convirtieron a Chilton en una especie de músico maldito cuya vida se aborda por primera vez en español.

Y se hace a partir de artículos, entrevistas, viñetas o entrevistas con personas cercanas a Chilton, entre las que destaca su viuda Laura, en la primera entrevista que ha concedido.

El libro ya ha llegado a las librerías y se puede adquirir también en la web de la editorial en el siguiente enlace:

https://www.silexediciones.com/producto/algo-muy-dentro-de-alex-chilton/