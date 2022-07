'Las sin tierra': de la Chiquita Piconera a las jornaleras de la fresa de Huelva

De la venus andaluza a La chiquita piconera, pasando por la Manuela de García Pelayo, para acabar en las jornaleras de la fresa en la Huelva de hoy. Todos estos imaginarios, reales y artificiales, conviven en Las sin tierra: rompiendo el mito de la musa andaluza, la investigación con la que la antropóloga Soledad Castillero ha ganado el premio Memorial Blas Infante 2021, y que se ha convertido en un libro publicado por la editorial Almuzara.

Castillero, natural de Montalbán y formada en la Universidad de Granada, ha investigado cuatro obras artísticas de la pintura y el cine para evidenciar cómo se ha construido un mito sobre la mujer andaluza en el imaginario colectivo. Esto es una flamencona, exotizada, sexualizada, museificada y elevada al papel de musa, pero negada de su capacidad de agencia propia“, detalla la investigadora a la Universidad de Granada.

Las obras analizadas son La Chiquita Piconera de Romero de Torres, La Venus Andaluza de Georges Apperley, el género cinematográfico de La españolada a través de la película Malvaloca y la primera película considerada como cine de la transición en Andalucía, Manuela, de García Pelayo.

En contraposición a esta creación, Castillero rescata una serie de episodios históricos liderados por mujeres en Andalucía que llegan hasta el trabajo del Colectivo Jornaleras de Huelva en Lucha hoy, que friccionan este mito y cargan de significado político los quehaceres de las mujeres que habitan Andalucía y que han sido eliminadas de los relatos hegemónicos. “Cuando oímos la idea de mujer andaluza, se activan una serie de dispositivos que tienen que ver con tópicos construidos, a menudo desde lo foráneo, olvidando la agencia propia de sus protagonistas y a las mujeres de distintas latitudes que hoy son esenciales en Andalucía”, detalla Castillero.

“Conjugar cómo se ha creado el mito de la musa andaluza e indagar en algunas luchas lideradas por mujeres que se han desarrollado y que se desarrollan en el territorio, se presenta como una urgencia para cargar de significado un relato feminizado cargado de clichés y ausencias, que necesita ser revisitado”, señala la editorial Almuzara en el texto que acompaña la publicación de esta obra, que ya se puede adquirir en la web de la editorial.

Soledad Castillero Quesada es Antropóloga Social y Cultural por la Universidad de Granada. Nacida en Montalbán de Córdoba, comienza su formación en antropología en el año 2013 en la Universidad de Granada. Es Máster en Cooperación al Desarrollo y Gestión Pública de las ONGDs, así como Máster en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas en la especialidad de Geografía e Historia, por la Universidad de Granada.

Actualmente es investigadora del Instituto de Migraciones y del departamento de Antropología Social de la misma Universidad. Sus intereses de investigación giran en torno a la producción alimentaria, los procesos migratorios y los estudios de género entre otros. Durante su formación como antropóloga ha desarrollado un periodo de formación en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), Argentina, así como realizado una estancia de investigación en el Centro de Estudios Sociales (CES) de la Universidad de Coímbra en su formación doctoral, habiendo concursado y obtenido de nuevo la misma ayuda en la convocatoria de 2022 para la realización de una estancia en la Universidad de Berkeley (Estados Unidos).

Algunas de sus últimas publicaciones son: La esencialidad del cuarto mundo. 'Las marroquíes y los morenos' en la salvaguarda de la producción alimentaria en la frontera sur. Revista de Estudios Sociales, (78); Producción alimentaria intensiva, migraciones y género: la industria del fruto rojo en la provincia de Huelva, España. Maguaré; Trabajar en tiempos de Covid. Fricciones de lo esencial en la producción alimentaria. El caso de los frutos rojos en la provincia de Huelva. Revista Andaluza de Antropología.

