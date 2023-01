El sepulcro del cura banquero se exhibirá íntegro en la UNED tras el acuerdo entre Cajasur, la Diócesis y su autor

El escultor Marco Augusto Dueñas, la Diócesis de Córdoba, la Fundación Cajasur y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) han acordado que este último espacio exhibirá de forma íntegra el sepulcro que le encargó el constructor Rafael Gómez alias Sandokán para la tumba, cuando falleciese, del conocido como cura banquero, Miguel Castillejo Gorráiz.

Ha sido en un acto de conciliación celebrado este jueves tras la demanda que interpuso el escultor al descubrir que parte de la obra había sido despiezada. Concretamente, Marco Augusto Dueñas descubrió que dos ángeles esculpidos en mármol de carrara ideados para el sepulcro estaban expuesto en la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen de Castro del Río.

El sepulcro fue retirado tras la salida de Castillejo de la presidencia de Cajasur y la intervención del Banco de España de la caja, que finalmente fue adquirida por BBK y se expone desde hace años en la Biblioteca de la sede de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Ahora, según el acuerdo alcanzado, la Diócesis de Córdoba tiene dos meses para reponer los ángeles, agregarlos al conjunto y que éste sea expuesto para “la exhibición correcta de la obra con conocimiento y visto bueno del autor”, señala el auto de conciliación, al que ha accedido este periódico.

El sepulcro tallado en mármol italiano de casi 10 metros de alto por 4 de ancho se encargó a un joven escultor, Marco Augusto Dueñas a principios del siglo XXI. El resultado es un conjunto escultórico que muestra un juicio final e incluye más de 50 figuras.

Aproximadamente, mide unos 10 metros de altura por unos 4 de ancho y que pesa miles de kilogramos (“para colocarlo, se recabó la presencia de un experto que trabajaba en el Louvre”, rememoraba Dueñas en declaraciones a este periódico). En el centro del sepulcro están representados el arcángel San Miguel y San Pedro, que tiene las llaves del cielo. Abajo, el infierno y varios desesperados, que forman parte de una obra concebida de manera triangular, y en la que dos ángeles sostienen el escudo de Miguel Castillejo.

El sepulcro se concluyó en 2003 y tuvo un coste aproximado de 1,5 millones de euros. Se instaló en la sede de la UNED en La Magdalena, un lugar llamado a acoger una capilla donde también iba a ser presuntamente enterrado Castillejo. Pero en 2006, según Dueñas, el sepulcro comenzó a ser desmembrado. De hecho, acabó localizando unos ángeles hace apenas unos meses.

Dueñas ha renunciado en la conciliación a una indemnización, si bien ha logrado que se le reconozca como autor intelectual de la misma.

