Rap, metal y jazz en el primer EP de la banda cordobesa Dreadsistance

Tras dos años de rodaje, la emergente banda cordobesa Dreadsistance ha publicado recientemente su primer trabajo, Matria, asentando la principal característica del conjunto: la mezcla de estilos. El EP ya está disponible en todas las plataformas digitales.

El proyecto de Dreadsistance nace en la cuarentena de 2020 ante la simple tarea de promover el rap con instrumentos y dirigir este género hacia caminos distintos a los usuales. Esta labor ha sido perpetuada a lo largo de estos dos años en los que el grupo ha ido gestándose y consolidándose hasta alcanzar la publicación de su primer EP el pasado 16 de diciembre.

Este disco ha sido autograbado, producido y editado por la propia banda, mezclado y masterizado por Nudo Music en La Séptima y su portada, que viene a representar simbólicamente a Andalucía, la “matria” de todos los andaluces, corre a cargo de la cordobesa Luisita Reina.

El trabajo consta de cinco variados temas que emprenden un singular viaje desde el rap metal hasta el smooth jazz, pasando por otros estilos como el drumstep o el trap. Andalucía, Lilit, Artemisa, Libertas y Ánditi son los cinco temas de los que el público ya puede disfrutar en las diferentes plataformas digitales.

