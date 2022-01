Publican un libro que recoge el legado escrito que Julio Anguita dejó sobre la copla

La copla. La fértil estela cultural de un género eterno es el título del nuevo libro que acaba de publicar la editorial Almuzara, coordinado por el profesor e investigador José Miguel Gutiérrez Majón-Cabeza, y en el que se recoge una selección de valiosas aportaciones sobre este género musical, entre las que destacan las escritas, a título póstumo, por Julio Anguita, quien fuera el primer alcalde democrático de Córdoba e histórico dirigente de IU y el PCE a nivel nacional.

Además, a sus palabras se unen las de acreditadas especialistas como la directora de cine Josefina Molina, el compositor, músico y produtor musical Pive Amador, el escritor y profesor Jesús González Requena, el artista y cantante Paco Clavel, la diseñadora Juana Martín, la artista y cantaora Carmen Agredano y el profesor Luis Martín Arias, entre otros muchos.

Según expone el coordinador del libro, "la copla ha sido durante décadas, salvo honrosas excepciones, injustamente ignorada por el mundo intelectual y académico, y víctima de prejuicios ideológicos", a lo que añade que se ha propuesto con esta iniciativa "hacer justicia a este género y elevarlo al lugar que corresponde a una música que ha sido y es la melodía de fondo de muchas personas desde que ésta naciera, antes de la Guerra Civil, y hasta nuestros días".

Igualmente, asevera que "antropólogos, historiadores, sociólogos, filósofos y psicólogos sociales deberán sentirse concernidos con este género y con las aportaciones de este libro, pues en él radica una gran parte de la historia y la sociología de España".

De este modo, José Miguel Gutiérrez Majón-Cabeza ha tratado de reunir en esta obra a "los intelectuales y representantes más idóneos para dejar constancia del inapreciable legado de la copla al acervo cultural en todas sus vertientes".

En su opinión, "ha llegado la hora de escucharla, de pensarla, de tomarla en serio", así como "de pensar su lugar en la vida cotidiana de quienes la han cantado, de quienes la han escuchado y de quienes, tarareándola, la han convertido en la melodía de fondo de sus vidas".

Al respecto, el libro recoge una selección de las valiosas aportaciones presentadas en el X Congreso Internacional de Análisis Textual que, con el título 'De cómo la copla canta el deseo de la mujer', se celebró en Córdoba durante los días 6, 7, 8 y 9 de febrero de 2019.

