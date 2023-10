Un profesor de Puente Genil edita un libro didáctico sobre la vida de Fosforito

Una nueva manera de enfocar la figura de uno de los grandes artistas pontaneses y que tanta fama, merecida, por cierto, se ganó desde la década de los 50 hasta el final del siglo XX. Antonio Fernández Díaz, o más conocido como Fosforito, es un cantaor flamenco muy reconocido a nivel nacional, ganador, entre otras cosas, de Premio Ondas, Llave de Oro del Cante, Medalla de Andalucía y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, así como ha sido designado como hijo predilecto de Puente Genil e hijo adoptivo de Córdoba.

Es cierto que, conforme el legado sigue conservándose con el paso de los años, el mensaje y la historia propia de Fosforito, al igual que el de otros artistas, pasa más inadvertido por las nuevas generaciones que, en este caso, no están tan ligados al flamenco. Por ello, un profesor de Puente Genil, llamado Álvaro de la Fuente, ha editado un libro didáctico para niños sobre la vida del maestro Fosforito.

De la Fuente ha ido compartiendo el progreso de su obra en las redes sociales donde, en última instancia, ha confirmado que ha confiado en una empresa de Puente Genil, Gráficas SOYMA, para la encuadernación del libro Fosforito, un genio de la música. De hecho, el autor pontanés ha destacado en una nueva publicación que se encuentra en la fase final del trabajo para que el próximo 10 de noviembre se presente.

Aun así, el profesor de Puente Genil ha atendido a CORDÓPOLIS para aclarar que, además de ser docente de música en Primaria, es aficionado al mundo de esta disciplina musical. “Siempre he estado en contacto con la divulgación del flamenco. Es una historia entre un padre y un hijo que le cuenta la historia de Fosforito. Yo vi que tenía que hacer algo. Se inauguró la estatua de Fosforito en el año 2012 o 2013. Los días de después, me acerqué a un niño de mi colegio y le pregunté quién era la figura. No lo sabia y a partir de ahí supe que tenía que hacer algo. El libro es interactivo y tiene un apartado que se vuelve en audiolibro”, añade un Álvaro de la Fuente que ha diseñado también una página web donde, además de promocionar dicha obra, la utiliza para la divulgación del flamenco.

Y es que el Casino Pontanés ha sido el lugar elegido para la presentación de este libro didáctico donde estarán presentes Sergio Velasco, alcalde de Puente Genil, Antonio Conde, inspector de educación y flamencólogo, David Pino, cantaor y director de la Cátedra de Flamencología de Córdoba, y, como plato estrella, colaborará en dicho evento Antonio Fernández Fosforito.

Asimismo, Álvaro de la Fuente ha anunciado que esta presentación se desplazará a distintos lugares del territorio andaluz como pueden ser Málaga, Sevilla, Jerez, Lucena, Huelva y Granada, además de Córdoba capital. Una obra que dejará presente el legado protagonizado por Fosforito y que busca que los más jóvenes sepan quién es este artista natural de Puente Genil y por qué fue referente dentro del mundo del flamenco.