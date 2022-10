La ‘Pharsalia’ de Antonio Ruz arrancará su gira en el Gran Teatro de Córdoba

Pharsalia, la mirada del coreógrafo cordobés Antonio Ruz (Premio Nacional de Danza) a la obra de Lucano, arrancará en el Gran Teatro de Córdoba su gira nacional. El espectáculo llega a la ciudad el próximo 3 de diciembre, tras haber cosechado un enorme éxito de crítica y público en su estreno en los Teatros del Canal de Madrid.

Las entradas ya están a la venta en la web y en las taquillas del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE). Se trata de la primera producción de gran formato de la Compañía Antonio Ruz, y está concebida, según su autor, como “un canto antibelicista a la danza como arma de liberación y de energía salvadora”.

“Si hay algo que ni una pandemia global es capaz de parar son las guerras. Escribí esta reflexión cuando se empezaban a esbozar las líneas de este proyecto, a comienzos de 2021. Entonces no imaginábamos que el conflicto bélico de Ucrania nos sorprendería tan de cerca en medio del proceso creativo”, relata el coreógrafo, que, en su búsqueda de la reflexión antibélica, ha recurrido a una propuesta escénica y de vestuario “contundentes” y una creación musical original que viaja entre lo épico y lo electrónico.

Sobre el escenario, una docena de intérpretes transitarán coreografías cargadas de violencia, sutileza y teatralidad lanzándose, con toda su fisicidad, a una fiesta del combate. Cuerpos en guerra que evocan paisajes de una belleza extraña y a la vez cautivante. El espacio de Pharsalia está concebido como una burbuja que encapsula una atmósfera de Guerra. Todos los momentos de la batalla, desde la preparación, la estrategia, la aproximación, ataque, lucha y retirada se desarrollan dentro de una gran bóveda neumática transparente de 13 metros, donde la visualidad derivada en luz, color, y composición dependen casi en exclusivo de los 12 bailarines que la habitan.

Todo ello a partir del poema escrito por el cordobés Marco Anneo Lucano (39-65 d. C.), una obra de más de 20 siglos de antigüedad, un texto épico inacabado en diez cantos sobre la guerra civil entre Julio César y Pompeyo Magno. Para Ruz, se trata de una obra en la que, “el dolor se nos vuelve próximo y la palabra, un grito a favor de la paz de todos los pueblos que resuena de manera cercana”, y cuya “vigencia destila un claro mensaje de invocación a la libertad y de rechazo a la tiranía”.

Un paso más en una trayectoria jalonada de éxitos que en los últimos años se ha vuelto vertiginosa en su ambición, pues Ruz ha pasado de montar como creador invitado para el Ballet Nacional de España (Electra, 2019) a hacer lo propio con la Compañía Nacional de Danza (In Paradisum, 2021), mientras colaboraba en el diseño coreográfico y escénico del disco Tercer Cielo (de Rocío Márquez y Bronquio), y levantaba esta Pharsalia, con la que su compañía da un paso hacia un formato de mayor impacto.

