Perrate y Ángeles Toledano, primeras confirmaciones de la tercera edición de Fiebre del Cante

El albergue de Espiel acogerá, los días 10 y 11 de mayo la tercera edición del festiva Fiebre del cante, un evento que ofrece una manera distinta de vivir los recitales y el arte jondo, cuyo organizador es Pedro Lopeh, director del podcast El café de Silverio y la peña flamenca La Bambera (Sevilla).

Musicólogo especializado en folclore, cultura popular y flamenco, Lopeh organizó en 2022 año la primera edición de este evento, que va más allá de los conciertos, al ofrecer talleres, mercadillo, jam sessions y pinchadas nocturas. En definitiva, una fiesta capaz de unir a aficionados, sean o no expertos en el flamenco.

En la programación de esta tercera edición de Fiebre del cante, los primeros nombres anunciados incluyen a artistas consolidados y emergentes: Perrate, Luis Moneo, Ángeles Toledano, Bonela Hijo, Paqui Lara y Alicia Acuña.

Según detalla la organización, el festival ofrece recitales de cante las dos noches, a cuyo término habrá pinchadas flamencas. Antes, después y entre medias, habrá reuniones y fiestas improvisadas, así como catas de vino.

La web de este festival tiene abierto el plazo de adquisición de entradas en el siguiente enlace: https://fiebredelcante.com/entradas/

