Una película dirigida por un cordobés participará en 'Made in Spain' del Festival de San Sebastián

Un total de veintiún largometrajes formarán parte de Made in Spain, la sección no competitiva del Festival de San Sebastián que recoge una muestra de las películas españolas del año. En la 72ª edición, que tendrá lugar del 20 al 28 de septiembre, los títulos que inaugurarán y clausurarán el programa serán estrenos mundiales, mientras que el resto de los filmes pasaron antes por otros festivales o han sido ya estrenados en España. Made in Spain cuenta con la colaboración de Hispanitas y de Fundación SGAE.

Entre las películas destaca una cordobesa. Sueños y pan / Dreams and Crumbs, primer largometraje de Luis (Soto) Muñoz (Baena, 2000), se estrenó en el Atlàntida Mallorca Film Fest donde ganó el premio DAMA Agustí Villaronga a la mejor película nacional. Cuenta la historia de dos jóvenes que ponen en marcha un plan para vender un cuadro que han robado.

Sinopsis

Javi y Dani roban un cuadro. Al sospechar de su cuantioso valor, ponen en marcha un plan para vender la obra. Plan que se va desmoronando a cada paso que dan. Ambos toman una senda sanchopancesca forzando intentos de venta desde el extrarradio hasta las galerías con más alto standing de la ciudad. Los dos recorren la ciudad a medida que su suerte va mermando, aplacando el juicio moral que supone el acto que han cometido.

Sueños y pan, que consiguió el premio a Mejor Película Nacional en el Atlántida Mallorca Film Fest, además de su selección en el último Festival de Cine Europeo de Sevilla, se estrenó en cines de Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca este fin de semana. En Córdoba no consiguió salas en los cines comerciales, aunque se pudo ver en la Filmoteca de Andalucía, con un coloquio posterior con el director.