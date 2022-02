Un agricultor descubre un gran mosaico romano en mitad de un olivar

Un agricultor cordobés ha hallado en mitad de un olivar un mosaico romano en un buen estado de conservación, según han confirmado a este periódico fuentes próximas a la Delegación Provincial de Cultura, ha confirmado el Ayuntamiento de Adamuz y ha adelantado a última hora de la tarde El Día de Córdoba.

El hallazgo ha sido absolutamente casual en un paraje de olivar en plena Sierra Morena, en un lugar que no se ha querido identificar por razones de seguridad. El desplazamiento de parte del terreno provocado una cárcava ha aflorado un mosaico en muy buen estado de conservación que ha sorprendido a arqueólogos y a los especialistas en patrimonio del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en Córdoba, que han acudido al lugar.

Según las fuentes consultadas por este periódico, el mosaico hallado está datado entre los siglos III y IV después de Cristo, en una época imperial. Su presencia expone que en la zona debió existir algún tipo de villa residencial vinculada a la producción agrícola de gran importancia. A partir de él se explorará la zona para determinar exactamente las dimensiones del hallazgo. El mosaico conserva una figura humana y un gran pescado. A falta de una investigación en profundidad, podría tratarse de una especie de alegoría sobre los meses del año.

De momento, todo son hipótesis a falta de un trabajo en profundidad. El mosaico ha sido protegido y ocultado para evitar expolios en la zona. El Ayuntamiento mantiene una vigilancia y busca ahora la fórmula para iniciar lo antes posible una excavación de urgencia en la zona.

La importancia de Sierra Morena durante la época de dominación romana fue fundamental. Corduba fue la capital de la Bética y su riqueza estaba directamente vinculada a la minería de la zona. Al sur, tanto el cereal como la producción de aceite de oliva fue clave para el suministro de Roma (donde se creó una montaña artificial, el Testaccio, por los restos de las vasijas que eran arrojadas allí).

En la provincia de Córdoba se han producido una multitud de hallazgos de restos romanos y también muchas villas vinculadas a la producción agrícola. Una de las más importantes se descubrió mucho más al sur, en Puente Genil, en Fuente Álamo, donde este mismo miércoles el Gobierno ha anunciado una inversión de casi medio millón de euros para seguir poniendo en valor el yacimiento.

