'No hay chusquela': El Pele presenta el segundo single de 'Peleando', su nuevo disco

Tras casi 15 años de silencio editorial, Manuel Moreno Maya, El Pele, Medalla de Oro a las Bellas Artes, vuelve a publicar nuevo trabajo discográfico con 11 nuevas canciones, un trabajo producido por el violinista cordobés Paco Montalvo, y cuyo segundo adelanto, No hay chusquela, acaba de publicarse.

El décimo disco de El Pele se llama Peleando, y estará disponible a partir de este viernes en las plataformas de streaming. Se trata de un trabajo grabado en riguroso directo en una noche de embrujo entre buenos amigos. El disco ha sido producido por Paco Montalvo.

"Una verdadera joya para los amantes del flamenco. La vida y trayectoria del artista cordobés ha sido una continua lucha por lo que más quiere, el flamenco. En su nuevo disco, Peleando, muestra la verdad y pureza de su cante", explica la productora Maralvo Music.

"Me encuentro en mi mejor momento artístico porque nunca he dejado de luchar por lo que más quiero y me hace sentir cada día como es el flamenco”, ha señalado El Pele, que en este disco ha contado también con su guitarrista de cabecera, Niño Seve, además de con el tocaor Chaparro Hijo y los hermanos Zambrano.

El Pele

Manuel Moreno Maya, El Pele. Es uno de los artistas flamencos más importantes del mundo y actual Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, la máxima distinción que otorga el Ministerio de Cultura del Gobierno de España. Una vida dedicada al flamenco, su voz es un torrente arrollador. A lo largo de su carrera ha actuado con Camarón de la Isla, Paco de Lucía, Prince, Enrique Morente o David Bowie, entre otros.

Nacido en Córdoba en el año 1954, en el barrio de San Pedro. De familia muy humilde, en su infancia recorrió los barrios de Córdoba cantando en calles, tablaos y ferias. Manuel Benítez ‘El Cordobés‘ al conocerlo, fue el que le puso su apodo.

Con quince años gana el Primer Premio Cayetano Muriel (1969) en Cabra (Córdoba). Al año siguiente consigue el ‘Melón de Oro’ en Montalbán (Córdoba). Tras algunos otros, obtuvo en 1983 dos primeros premios del Concurso Nacional de Arte Flamenco: La Serneta por soleá y el Pastora Pavón por bulerías.

Durante los años 80, ‘El Pele’ fue pareja artística de Vicente Amigo, llegando a compartir escenario con Camarón. Destaca en los cantes por soleá, siguiriyas, bulerías, fandangos y tonás y uno de sus principales méritos es que ha conseguido crear nuevos modos expresivos en alegrías, tangos y bulerías a los que imprime un sello moderno y personal.

La trayectoria artística de El Pele viene marcada por la incansable búsqueda de nuevos horizontes desde las más puras raíces, su eterna inquietud por conocer y recrear a su propio estilo; esto le ha llevado a estar considerado como un innovador con la necesaria prudencia y respeto a no perder sus principios. En su carrera, encontramos claros ejemplos de ello.

Su encuentro con el guitarrista Vicente Amigo supone una revolución interna de sí mismo, y de donde nace un hito en el mundo de la discografía flamenca, Poeta de esquinas blandas, en el que se incluyen temas que han llegado a ser himnos de flamenquería como fue Vengo del Moro.

En 1990, el genial David Bowie escuchó un disco de El Pele y decidió llevarlo para que abriera sus conciertos de Madrid y Barcelona. Antes había sido Prince quien había sido ganado por el arte gitano y jondo de El Pele.

En Coimbra participó en el VII Festival Internacional de Música Étnica; en el Palau de la Música de Valencia triunfó en 1994 junto a Paco de Lucía, Enrique Morente, Vicente Amigo y otros importantes artistas flamencos, mientras que en Montreux (Suiza) obtuvo un éxito grandioso compartiendo escenario con Manolo Sanlúcar, con Camarón y con Lole y Manuel.