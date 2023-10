La web 'Milanuncios' se llena de peticiones de entradas para el concierto de Manuel Carrasco en Córdoba

Son muchos los cordobeses que se han quedado a las puertas de ver a Manuel Carrasco este viernes en la plaza de toros. En apenas diez días, el artista agotó todas las entradas para este concierto en el que presentará su último álbum, Corazón y flecha. Ante ello, en las últimas horas han proliferado anuncios en la web Milanuncios solicitando entradas para el concierto, así como otros en los que se publicita la venta de tickets. Pero hay que tener cuidado.

Córdoba es una plaza segura para Manuel Carrasco. En realidad, lo son todos los recintos a los que está acudiendo, por lo que su éxito es indiscutible. El pasado año, el cantante alcanzó la primera posición en el ranking de artistas nacionales por su concierto en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. En pocos días, e incluso horas, su gira ha ido colgado el cartel de Sold out en casi todas las ciudades, tal y como ha ocurrido en Córdoba, donde hizo doblete en 2019, su última visita en la capital.

Ante este éxito arrollador, son numerosas las personas que han visto en Milanuncios la plataforma idónea para hacerse con entradas. No obstante, hay que recordar que los billetes son nominativos. Es decir, en el momento de compra, el usuario ha debido introducir el nombre, apellidos y DNI de la persona titular de esas entradas. Según fuentes de la industria musical, esa titularidad puede cambiarse en casos muy puntuales y justificados por lo que, quien acuda a la plaza de toros con una entrada donde no recen sus datos personales, corre el riesgo de no poder entrar, siempre y cuando se le soliciten sus credenciales.

Además de estos anuncios, los hay que ofrecen entradas por precios de entre 50 a 110 euros. En uno de los casos, cuando se le solicita una cita en persona para conocer la autenticidad de los billetes, ya no se produce más comunicación. Se espera que estos intentos de reventa también se produzcan el mismo día del concierto, en las inmediaciones de la plaza de toros.