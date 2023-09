La vitalidad de Bisbal arrasa con la plaza de toros de Córdoba

“Si me quisieras, todo te daría”. Es un hecho que el almeriense siente de pleno el apoyo y el cariño de su público, ya que desde el primer segundo lo dio todo. Con más de dos décadas sobre el escenario, Bisbal hace notar que se siente, como refleja el nombre de su tour, vivo.

Un juego de luces, un vídeo en la pantalla que simulaba un cristal roto y de repente, David Bisbal sobre el escenario. Ajedrez daría el pistoletazo de salida a este viaje que recalaría en los inicios de los 2000.

Un traje rojo fue el primer look elegido por el almeriense para cantar Torre de Babel, Lloraré Las Penas o Camina y ven ya que estos fueron los temas que protagonizaron los inicios de este encuentro. Algunas canciones con mucho ritmo que alternó con sus temas más emocionales. Con Mi princesa, Córdoba tuvo la oportunidad de verlo en su perspectiva más íntima, la romántica balada que se pudo escuchar pasadas las diez y media de la noche. Un tema que refleja que el almeriense cree “en los milagros” y como confesó “después de veinte años esto sigue siendo un milagro y un sueño”.

Se conoció de punta a punta el escenario, se recorrió cada centímetro de su superficie, alternó patadas al aire con piruetas envidiables, demostró que su movimiento de cadera sigue intacto. Pero no solo eso, dejó claro que su talento no necesita acompañamiento musical, así que también demostró su entrega contando anécdotas. “Hay una canción inédita, todavía, que sale con este nuevo disco, que se llama igual, Me siento vivo, y es una canción que le dedico a lo más importante que tengo en mi vida. Mucha gente podrá pensar que es esto, pero no. Es mi familia.”. Como cuenta el artista, esta canción nació durante un viaje a México, donde el primer mes se le hizo cuesta arriba ya que no tenía a los suyos a su lado.

Y hablando de historia, el artista también dio a conocer cómo fue el nacimiento de unas de sus nuevas canciones y que tuvo como cómplice al músico Sergio Gallardo. “Mira Sergio, necesito que a esta bachata le pongas una introducción flamenca que a la gente le vuele la cabeza”. Y así nació una “rumbilla de toda la vida”-define David-, Ay, Ay, Ay.

A esta, le siguieron temas como No Amanece o Esclavo de sus besos. Un banquete de sus éxitos que provocó que todo el tendido de la Plaza de Toros olvidará que tenía asiento y bailarán también desde la grada.

Aunque el almeriense cambió tres veces de outfit, el tercero le robó la sonrisa a los asistentes. Una camiseta rosa donde se podía leer “cómo están los máquinas”, una prenda que hacía referencia a un video que se viralizó del cantante. Vestuario que sirvió para preparar lo que estaba por llegar. Corazón latino, Bulería y Ave María. La locura se desató en Córdoba y el baile se apoderó del recinto.

Después de dos horas de recuerdos desbloqueados, Bisbal abandonó de un salto el escenario volviendo a Córdoba esclava de su talento.