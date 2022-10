Macarena Gómez, protagonista de la película sobre la leyenda andaluza del hombre del saco

La actriz cordobesa Macarena Gómez vuelve al cine de terror, donde lleva años dando el do de pecho. Tras sus incursiones en el género con Álex de la Iglesia, ahora la intérprete y productora forma parte del reparto de El hombre del saco, una película dirigida por Ángel Gómez Hernández, cuyas primeras imágenes acaban de salir a la luz.

Macarena Gómez estrenará en octubre su nueva serie en Netflix: “Nunca he hecho nada parecido”

La cinta, que llegará a las salas en 2023, antes de entrar al catálogo de Amazon Prime, se centra en el boogeyman andaluz, el mito del hombre del saco, cuya leyenda se ubica en el pueblo almeriense de Gádor, donde un hombre enfermo de tuberculosis comenzó a raptar niños pensando que beber su sangre podía curar su enfermedad.

Una leyenda que, todavía hoy, sigue siendo usada para aterrorizar a los niños, y que es la base de la cinta de dirige Gómez Hernández, autor de Voces, y que se ha rodeado para esta película de un reparto formado por Manolo Solo, Macarena Gómez o Javier Botet, entre otros.

La actriz cordobesa viene de estrenar este mismo mes en Netflix Sagrada Familia, dirigida por Manolo Caro, y de rodar la segunda temporada de , de Álex de la Iglesia, para HBO. Además, tiene pendiente de estreno en salas 30 monedas, de Álex de la Iglesias, para HBO. Además, tiene pendiente de estreno en cines La piedad, la segunda película de Eduardo Casanova (Pieles), y Polar, que produjo y rodó en Córdoba hace un año.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!