Lleno en el teatro para la penúltima noche de preliminares del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas

Ya en la recta final de la primera fase del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Córdoba, será este sábado cuando el Gran Teatro registre un lleno absoluto después de vender todas las localidades para la penúltima sesión de preliminares.

Durante la función, que comenzará a las 20:30, actuarán ocho agrupaciones: tres de la provincia de Córdoba; tres, de la capital; una, de Sevilla, y otra de Salar (Granada). La primera en hacerlo será un grupo infantil de Almodóvar del Río, 'Los pequegrinos'.

Tras ella actuarán la chirigota de Montoro 'Las internacionales', la comparsa de Aguilar de la Frontera 'El telar del destino', la chirigota granadina 'Borrón y cuenta nueva', el coro Carnaval, de Córdoba; la chirigota también cordobesa 'Los mamones', la comparsa sevillana 'Los despojaos' y la chirigota cordobesa 'Los 14.000', que cerrará la función.

El Concurso despedirá este domingo esta primera fase de selección durante una sesión que comenzará a las 19:30. Tras su finalización, el jurado dará a conocer el nombre de los grupos que pasará a la siguiente fase, semifinales.

