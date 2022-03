El Premio Solienses reconoce a José Manuel Blanco por normalizar la homosexualidad en el ámbito rural

La novela Pueblo chico, infierno grande, de José Manuel Blanco, ha sido galardonada en la tarde de este domingo con el Premio Solienses 2022, que reconoce al mejor libro publicado por un autor de Los Pedroches durante el año anterior y que alcanza ya su decimotercera edición. El jurado ha destacado "la ruptura que Pueblo chico, infierno grande supone en cuanto al modo costumbrista habitualmente utilizado para contar historias sobre nuestros pueblos, así como el tono divertido y jovial que recorre toda la narración". Según el fallo, la novela de José Manuel Blanco "recoge, de una forma desenfadada y con gran sentido del humor, algunas de las costumbres y usos tradicionales de la comarca y contribuye, desde su plasmación idílica y, por tanto, irreal, a la normalización del tema de la homosexualidad en el ámbito rural".

El autor se suma así a una larga nómina de escritores de Los Pedroches que han recibido el Premio Solienses con anterioridad, en la que se encuentran autores como Juana Castro, Alejandro López Andrada, Pedro Tébar, María Antonia Rodríguez, Francisco Antonio Carrasco, Félix Ángel Moreno Ruiz, Francisco Onieva, María Pizarro, Juan Bosco Castilla y Ana Castro.

José Manuel Blanco (Torrecampo, 1989) es periodista y escritor. Pueblo chico, infierno grande es su segunda novela, tras Dónuts, barbas y mancuernas (2020) y su cuarto libro, después de la colección de relatos Revolución en la Red (2018) y el libro de viajes Río 21 grados (2019), publicados todos ellos en Amazon. Es divulgador en redes sociales de literatura y cine sobre temática LGTBI.

La novela ganadora cuenta la peripecia de un abogado homosexual madrileño que acude a un pequeño pueblo buscando a los herederos de un cliente. El choque entre la vida de ciudad y el mundo rural, unido a un inesperado encuentro, desembocará en una imprevisible historia de amor. Pueblo chico, infierno grande constituye una comedia romántica de temática gay con tendencia feelgood, que busca básicamente entretener haciendo que el lector se sienta bien.

El jurado, que se reunió este domingo en el Cortijo Rural El Mohedano, en plena dehesa de Los Pedroches, ha estado formado en esta ocasión por José Jurado Gómez, artista visual y profesor de Educación Plástica; Teresa León Gómez, presidenta de la Asociación 'Piedra y Cal' de Pozoblanco; Teodora López Caballero, profesora de Lengua y Literatura Española; Teresa Madrid Gil, responsable de la Biblioteca Municipal de Añora, y Sergio Rubio Muñoz, autor del perfil en redes sociales "Relatos en números romanos". Ha actuado como secretario, con voz pero sin voto, Antonio Merino Madrid, editor del blog Solienses que organiza el Premio.

El autor premiado recibirá una réplica a escala de un arado romano realizada por la Asociación de Artesanos de Los Pedroches Ofiarpe en el curso de un acto público que tendrá lugar durante el mes de abril.

