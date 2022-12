El libro que radiografía la Córdoba rockera de los años 70

El guitarrista Aurelio Amén, historia viva del rock cordobés, ha cronificado los inicio de este movimiento en la ciudad en un libro que publica la editorial Utopía Libros. Un músico en la Córdoba de los 70 es, al mismo tiempo, una crónica en primera persona y una radiografía de los proyectos seminales del rock cordobés, por el que pululan personajes como José Santiago Beethoven, Randy López, Manolo el Mazorcas o Miguel Galá.

“Esta podría ser la historia de cualquiera de aquellos 'insensatos' que decidieron consagrar su vida a la música profesional en los años setenta: músicos de los entonces llamados conjuntos que subsistían encadenando bailes, verbenas y ferias de pueblo en pueblo por carreteras mal asfaltadas con la amenaza de la Guardia Civil aguardando tras cada curva”, explica la editorial sobre una obra escrita por uno de los multinstrumentista más prolíficos y solicitados de su generación.

Según detalla Utopía Libors, Un músico en la Córdoba de los 70 no es solamente un libro de memorias, sino “un retrato fielmente narrado y fotografiado de un mundo de gentes del mal vivir que amenizaba los bailes de una España gris”, en el que, además de los citados personajes (y el propio autor), aparecen otros pioneros del rock cordobés que ya no están, como Manolo Posadillo, Rafael Ríos o el Sifa.

Amén presentará el libro el próximo martes 13 de diciembre en el Café Málaga, en un acto presentado por el locutor Ramón Medina que contará con la intervención de Randy López y Miguel Galán, además de otros protagonistas del libro.

Nacido en 1952 en Alcazarquivir (Marruecos), Aurelio Amén es hijo de un gaditano y una malagueña, pero su familia se trasladó a Córdoba cuando él tenía cuatro años. El apoyo que recibió de sus padres le permitió dedicare en cuerpo y alma a la música profesional, desarrollando una amplia trayectoria, ya desde muy joven, en conjuntos como Los Yunix, De Pie en la Vida, Concentración o Flor y Nata.

De pie en la vida, por ejemplo, se formaron en Santa Rosa y Valdeolleros a finales de los 60, con Aurelio Amén a la guitarra y Manuel Martínez, cantante de Medina Azahara, a la voz cantante, mientras que Flor y Nata es un conjunto que estuvo activo entre 1971 y principios de los 80 y por el que pasaron algunos de los más activos músicos de la época.

