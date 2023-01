La Junta no espera reabrir el Salón Rico de Medina Azahara hasta principios de 2024

El delegado de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta en Córdoba, Eduardo Lucena, ha señalado este martes que espera firmar de manera “inmediata” un nuevo convenio con la World Monuments Fund con la vista puesta en la reapertura del Salón Rico del yacimiento arqueológico de Medina Azahara.

Nueva fecha para el Salón Rico de Medina Azahara: la Junta prevé que se pueda visitar en 2023

No obstante, Lucena ha reconocido que es bastante probable que la reapertura de este espacio, uno de los más espectaculares de Medina Azahara, no llegue hasta finales de 2023 o “principios de 2024”, si bien no ha descartado que a lo largo de este año se produzcan algunas visitas a este espacio mientras la obra va avanzando.

El Salón Rico, construido en el siglo X y reconstruido en los años cuarenta del siglo XX por Félix Hernández, ha sido objeto de un dilatado proceso de restauración, que comenzó en 2009, quedó paralizado y fue finalmente reanudado en el último mandato. Las obras están en estos momentos en la tercera fase, y el objetivo es que, en cuanto se culminen, este espacio se reabra al público.

Lucena ha detallado que el nuevo convenio que se quiere firmar con la World Monuments Fund, que colabora en la recuperación, supondrá un aumento de la dotación que aporte el Gobierno Andaluz e incluiría los trabajos en el suelo, de manera que su apertura permitiría vislumbrar este espacio en las mejores condiciones posibles.

Por otra parte, el delegado del Gobierno Andaluz en Córdoba, Adolfo Molina, ha informado de que la previsión es que las obras del Palacio de Congresos de la calle Torrijos estén terminadas en el primer trimestre de este año.