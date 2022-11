Juego jondo de un trio de jotas

¿Puede el flamenco, con el poso de seriedad que le define, ser un simple juego? A esa pregunta parece querer dar respuesta The Game, un espectáculo ideado y dirigido por el bailaor Jesús Carmona, el guitarrista Juan Requena y el cantaor José Valencia, que se estrenó en la noche de este jueves en el Gran Teatro de Córdoba en la programación paralela del Concurso Nacional de Arte Flamenco.

La respuesta es afirmativa. La da, simbólicamente, un trio de jotas: Jesús, Juan y José, baile, toque y cante, que consiguieron zafarse de algún problema técnico al inicio del espectáculo y superar la densidad de alguno de sus juegos.

Aquí se va al contraste: mientras en el menú musical brilla lo jondo, con abundancia de seguiriyas (uno de los palos más densos del género), en el patio del colegio hay juegos de mesa, juegos de silla, juegos de guerra, juegos idiomáticos, juegos de baile, juegos de luces, juegos tradicionales y juegos modernos.

En el escenario tres niños, cada uno con su juguete: Juan Requena tiene una guitarra, Jesús Carmona unas botas de baile y José Valencia tiene una voz cantante, que es el juguete con el que sueñan todos los niños.

En inglés, jugar es lo mismo que tocar. El trio de jotas así lo entiende. The Game es un espectáculo en el que la música es un juego en el que la única regla es la libertad. Y nunca se es más libre que siendo un niño que juega con sus amigos en el patio del colegio.

Así, hasta que suena la campana. Game Over, han dicho las tres jotas para despedirse.

Insert Coin, hemos pensado algunos de los presentes.

