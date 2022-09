José Chaves: “La Semana del Cine es uno de los eventos más interesantes que ha tenido Córdoba en mucho tiempo”

Uno de los rostros más conocidos de la primera edición de la Semana del Cine de Córdoba es el del actor cordobés José Chaves. El interprete cordobés estuvo presente este lunes en la primera jornada del evento, como parte de la proyección de El mundo es vuestro, largometraje que se suma a su extensa lista de proyectos y que Chaves presentó junto a la productora Agus Jiménez.

Además, el reputado actor, en cuyo palmarés figuran otras películas como 8 apellidos catalanes o Siete vírgenes, además de haber participado en series como Cuéntame cómo pasó o Allí abajo, ha querido ofrecer sus impresiones sobre la Semana, mostrando su orgullo a que se ponga en marcha un evento de esta magnitud en su tierra, además de adelantar que formará parte de los participantes del Concurso de Rodaje Express que se desarrollará como parte de la programación y que puede consultarse al completo en la web.

PREGUNTA. ¿Cómo ves la creación de una iniciativa como la Semana del Cine de Córdoba?

RESPUESTA. Es magnifico. Habría que hacerlo en todas las ciudades. Es muy interesante ofrecer una panorámica del cine andaluz y, sobre todo, a mí lo que más me atrae son los talleres formativos y el Concurso de Cortos Express, en el que por cierto pienso participar haciendo un corto en ese certamen. Hace ya unos cuantos años existía algo parecido, y yo estuve participando también con mi amigo Juan Rivadeneyra, y esto es muy bueno porque potencia y fomenta el cine entre la gente más joven.

P. ¿Qué crees que puede significar para los jóvenes?

R. Es una oportunidad de contar cosas y que esas cosas se vean. Los cortos son un medio muy potente, más de lo que la gente cree y sirven como aprendizaje para los jóvenes cineastas. Está muy bien. Hace muchísimos años hice un corto titulado Mi Señora y, tanto a Juan Rivadeneyra como a mí, nos dio muchísimas posibilidades de trabajo. Fue un corto muy premiado y que se vio en muchos sitios. A raíz de ese corto nos llamaron para muchos trabajos.

P. Como cordobés y dado que tu formación y luego tu trayectoria han sido en su gran mayoría fuera de Córdoba, ¿cómo ha sido y como es tu relación con la provincia?

R. Con Córdoba, desgraciadamente, casi no tengo relación. Solamente voy a ver a mis hermanos, que siguen viviendo allí y voy de visita, de turista, que Córdoba está cada vez más bonita, la verdad. Pero relación profesional ninguna.

Yo me vine a Sevilla para estudiar interpretación porque el instituto de teatro que existía entonces en Sevilla era lo mejor que había para estudiar interpretación. Desgraciadamente ese instituto ya se lo cargaron, pero era una escuela muy potente y muy interesante. Entonces me vine aquí, vivo aquí y trabajo desde aquí, voy a Madrid, pero desgraciadamente con Córdoba prácticamente no tengo ninguna relación profesional.

P. ¿Tiene capacidad Córdoba para tener un festival de cine como los de Málaga, Sevilla o Huelva?

R. Claro que sí, es todo cuestión de prioridades. Todo depende de que haya apoyo institucional. Cuando se empieza un festival todo el mundo dice: “bueno, vamos a ver lo que dura y tal” pero luego se va consolidando. La iniciativa de alguien que decide montar un festival aquí en Córdoba me parece muy inteligente. Hay que apoyarlo económicamente y tirar para adelante. Y ya está.

P. A título personal, ¿cómo ha sido trabajar en El mundo es vuestro?

R. Yo me he divertido muchísimo, hacia tiempo que no me lo pasaba tan bien en un rodaje. Es que, Alfonso (Sánchez), como es actor además de director, crea un ambiente muy bueno en el rodaje. Un ambiente muy relajado y colaborativo. Muy abierto a propuestas. Ha sido un personaje muy gratificante de hacer, porque es muy loco y me lo he pasado muy bien, la verdad.

P. ¿Qué fue lo mejor de trabajar en este proyecto? ¿Con qué te quedas?

R. No quiero hacer spoiler, pero me quedo con la escena final de la película. Y no digo más (risas).

P. ¿En qué otros proyectos a nivel personal estás envuelto en la actualidad?

R. Ahora mismo estoy en una película que se llama La espera, que estamos rodando en un pueblo de Sevilla, de la sierra, cerca de Pedroso, en el campo. Es una historia un poco oscura que se está rodando junto ahora. Ahí estoy metido ahora mismo.

P. ¿Qué le dirías al público cordobés para que asistiese al resto de las proyecciones?

R. Hombre, que es una actividad súper interesante. Además de que vas a ver la actualidad del cine andaluz, pues los talleres y las charlas, las conferencias, las mesas redondas, el concurso de cortos, es magnífico. Son actividades a las que hay que ir porque creo que es uno de los eventos más interesantes que ha habido en Córdoba en mucho tiempo. Hay que ir.