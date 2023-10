John Banville, el escritor con dos cabezas y el poeta que escribe en prosa

El escritor John Banville participa este jueves en el festival Cosmopoética. Lo hace el mismo día en que se ha fallado el Premio Nobel de Literatura. Él estaba entre los autores candidatos a recibirlo, pero finalmente ha recaído en el escritor noruego Jon Fosse, a quien el autor irlandés le ha dado su enhorabuena. Banville llega a Córdoba para participar en Cosmodiálogos en una jornada en la que, además, ha publicado Las hermanas Jacobs bajo el pseudónimo de Benjamin Black.

Banville es un escritor con dos cabezas. Bajo su nombre se convierte en un poeta que escribe en prosa y, aunque reconoce que escribió algo de poesía “cuando era joven”, principalmente relacionada con el amor, “gracias a Dios, eso ha quedado destrozado”, ha reconocido irónicamente. Al igual que su última novela, Las singularidades, afirma que toda su narrativa es prosa poética, ya que incide en la diferenciación “entre verso, prosa y poesía”. Esta última es “la intensificación de los sentidos, como estar delante del cuadro de Las Meninas o escuchar a Beethoven”.

Reconoce que la prosa poética que escribe bajo la autoría de Banville es sosegada y tranquila. Dedica años a escribir una obra de estas características que, a su juicio, requieren mucha concentración. “Necesitan tiempo, como el vino”. Sin embargo, el reloj corre de manera fulgurante cuando de él se apodera Benjamin Black, el pseudónimo que continúa usando exclusivamente en sus ediciones en español para dar rienda suelta a la novela negra. Este estilo “se tiene que escribir de forma rápida y espontánea. No se puede pensar demasiado en ello”, ha afirmado el ganador en 2014 del Premio Príncipe de Asturias de las Letras.

Aunque la actualidad criminal, que no entiende de fronteras, podría servirle como inspiración para sus novelas, como El otro nombre de Laura (2008), En busca de April (2011), Muerte en verano (2012), Venganza (2013), Órdenes sagradas (2015), Las sombras de Quirke (2017) y Quirke en San Sebastián (2021), las mismas son fruto de su “imaginación”. “Son crímenes ambientados en los años 50. No sería capaz de gestionar los que se producen hoy día”, ha asegurado el escritor, para quien le resulta incomprensible “cómo la violencia puede convertirse en algo tan común. Estar expuestos a esos niveles no puede ser sano para nadie”.

Con Las singularidades y Las hermanas Jacobs ya en el mercado, Banville ha reconocido que trabaja en dar rienda suelta a su imaginación para publicar su autobiografía. Imaginación porque él mismo ha asegurado que “va a mentir” puesto que “vivir una experiencia y escribir son dos mundos separados, aunque haya cierto intercambio entre ellos. Sería una locura pensar que lo escrito representa el mundo real”.