Una instalación escultórica sobre la ciudad y el caos que la envuelve

El C3A Centro de Creación Contemporánea de Andalucía, sede en Córdoba del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, expone del 16 mayo al 11 de junio de 2023 la obra Eutropia. Tectonic Voices, un proyecto de Luisa Pastor (Alicante, 1977) y Juan Cantizzani (Lucena, Córdoba, 1978), que ganó la beca de residencia convocada por esta institución y la compañía aseguradora DKV, dirigida a artistas visuales menores de 45 años.

La residencia tuvo lugar en el C3A entre noviembre de 2022 y enero de 2023, y la obra resultante, que ha sido inaguruada este martes, pasará a formar parte de la Colección DKV. Eutropia. Tectonic Voices es una instalación escultórica que reflexiona sobre la ciudad y el caos que la envuelve, pero también sobre el modo en que se proyecta en el espacio la relación con los otros y las palabras que lo inscriben.

Su apariencia es la de una extraña corteza mineral extendida sobre una mesa que se presenta resonante ante el espectador y evoca el paisaje suburbial que se otea desde el avión cuando se sobrevuela cualquier megalópolis tropical.

Con sus paredes vibrantes, en esta urbe de papel donde las casas parecen carecer de techos, donde encontramos patios dentro de patios, vallas y muros, cristalizan las preocupaciones, investigaciones y diálogos que ambos artistas comparten desde hace tiempo acerca de los materiales visibles e invisibles de las ciudades. En la construcción de la obra se han empleado, fragmentadas y recortadas, las páginas de un libro de contabilidad de 1907, buscando así romper la comprensión diacrónica y lineal del mundo que la contabilidad persigue para negar cualquier posibilidad de lectura, de lógica.

La refundación de la polis como lugar para el encuentro es otra de las líneas de fuerza que presenta esta “topología de la ocupación sistemática del espacio que no admite calles ni intersticios para que la mirada respire”, en palabras del arquitecto e investigador Curro Crespo.

La instalación combina aspectos puramente escultóricos con elementos electrónicos, propiciando estimulantes correspondencias entre lo visual y lo sonoro. Así, en la creación de la pieza se emplearon el citado papel manuscrito de contabilidad, jícaras de porcelana, soporte de madera y estructuras de hierro, pero también diversos dispositivos electromecánicos que activan o hacen resonar la obra, generando entidades sonoras que escapan en un principio a la percepción humana.

Esa oportunidad de aunar las artes visuales y las nuevas tecnologías es una de las características de la beca de residencia del C3A en colaboración con DKV y, en el caso de Cantizzani Pastor, supuso un impulso, dotado con 8.000 euros, a sus reflexiones acerca de la globalización de la metrópolis del mundo contemporáneo.

Sobre los artistas

Luisa Pastor (Alicante, 1977) es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Granada y doctora en Bellas Artes, con premio extraordinario, por la Universidad Miguel Hernández, de Elche. En 2017 obtuvo una beca posdoctoral concedida por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el Instituto de Investigaciones Estéticas, bajo la dirección del Dr. Cuauhtémoc Medina, en Ciudad de México. En 2020 fue la artista seleccionada para representar a España en la bienal ‘Paper-Routes – Women to Watch’ en el National Museum in the Art, en Washington D.C. Recientemente, su obra ha estado expuesta en las últimas ediciones de ARCO en Madrid, y, también, en ARTBO, Bogotá, con la Galería Nordés, con la que trabaja desde 2018.

Juan Cantizzani (Lucena, Córdoba, 1978), es graduado en Arte, Ciencia y Humanidades por la Royal Academy of Art, La Haya (Países Bajos). Ha participado en clases del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, la Universidad de Alcalá de Henares, los cursos Manuel de Falla de Granada, CDMC o la Universidad de Málaga. Ha dirigido y coordinado las publicaciones MASE-Historia y Presencia del Arte Sonoro en España en 2006 y 2014. Con su obra ha expuesto y participado en diversos programas y espacios como el Museo Reina Sofía (Madrid), Errant Sound (Berlin), Red Rouse Club (Londres) o Hangar (Barcelona).

El C3A y las residencias artísticas

Las residencias artísticas y los programas de producción conforman uno de los ejes fundamentales del C3A, para ello cuenta con cuatro estudios además de espacios de taller en el edificio creado por los arquitectos Nieto y Sobejano. Una de las características diferenciadoras del Centro de Creación Contemporánea de Andalucía es, por tanto, que no sólo pone el acento en las obras acabadas sino también en el proceso creativo, para posteriormente acercar su resultado al público.

En este sentido, se han llevado a cabo seis programas de investigación y producción y varias residencias artísticas en acuerdos con organizaciones internacionales como la AAN Foundation de Pakistán o Floating Projects de Hong Kong. Además, en este programa se ha contado con la colaboración de comisarios nacionales y artistas andaluces, españoles e internacionales.

Actualmente se encuentra abierta (hasta el 12 de junio) la primera convocatoria de residencias artísticas a través de subvenciones. Dirigidas a artistas andaluces, nacionales e internacionales, las residencias tendrán una duración entre 3 y 6 meses, para la que los/las seleccionados/as recibirán una ayuda económica por importe máximo de 7.000 euros. Todos los detalles en www.c3a.es

Sobre DKV

El Grupo DKV forma parte del grupo alemán ERGO. En España, DKV está implantado en todo el territorio nacional con una amplia red de oficinas de seguros de salud (https://dkv.es/particulares) y consultorios, que dan servicio a cerca de 2 millones de clientes.

La compañía aseguradora especializada en salud DKV, ha creado DKV Arteria, un programa dedicado a impulsar diferentes acciones que fomentan la creación artística, siempre ligada a la salud y a mejorar la calidad de vida de las personas. De esta manera, DKV pretende favorecer la innovación y la creatividad en general entre el sector asegurador y sanitario, además de fomentarla como un valor en la sociedad.

Más información en www.c3a.es o en el correo electrónico: becadkv.c3a@juntadeandalucia.es