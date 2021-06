India Martínez cancela dos conciertos tras dar positivo por coronavirus

Tío!!! Has volado mi librooooo,

Como vaya te tiro yo a ti al patio de butacas @davidbroncano 🤯😂

No, en serio, me hubiera encantado estar con vosotros pero no me encuentro bien. 🙏🏽🙏🏽🙏🏽😘 https://t.co/QzcLP3ehX8