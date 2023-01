'Incompletos': pensamiento elegante en tiempos de posfelicidad

El filósofo José Carlos Ruiz (Córdoba, 1975) tiene un nuevo ensayo en el mercado. Se titula Incompletos. Filosofía para un pensamiento elegante, lo publica de nuevo Planeta, y contiene un corpus filosófico para abordar lo que el autor llama tiempo de posfelicidad.

“Con la globalización (omnipantalla) asistimos a un cambio de paradigma en lo referente a la concepción de la felicidad, una felicidad que ya no cumple con los parámetros preglobalizadores y que ha modificado su esencia, variando tanto el continente como el contenido, transformándose en posfelicidad. Una posfelicidad que será el principal indicio del síndrome de indigencia mental que por momentos nos afecta”, se explica en la obra, el segundo libro de este autor cordobés que publica Planeta.

Frente a ello, José Carlos Ruiz, profesor del Instituto Ángel de Saavedra y de Filosofía y Letras y Magisterio, plantea como el pensamiento elegante como “fármaco para los síntomas de la hipermodernidad”.

Una forma de estar en el mundo que “moldea a un sujeto que no lucha por mostrarse distinto entre la multitud sino que se eleva hacia una vida distinguida”, alejado del perfil dominante, el del “sujeto hipermoderno que ha dinamitado el valor de la discreción y el sentido del pudor a favor de una globalización sentimentalista”.

Incompletos. Filosofía para un pensamiento elegante traza un nuevo campo de batalla en su análisis de la sociedad actual, en la que la esfera privada y la pública han convergido por el impacto de las redes sociales, y en el que, según señala la editorial, se practica “la otrofagia, convirtiendo al otro en objeto de consumo”.

José Carlos Ruiz es uno de los filósofos más reconocibles del panorama español, en parte por su capacidad de llevar el pensamiento crítico a medios generalistas como la televisión (como colaborador de La Roca, el programa de Nuria Roca los domingos por la tarde en La Sexta) y la radio (con sus colaboraciones con la Cadena SER, donde tiene la sección semanal Más Platón y menos WhatsApp en el programa de Carles Francino).

En ambos casos, sus apariciones son producto de sus publicaciones. Entre ellas están Filosofía ante el desánimo. Pensamiento crítico para construir una personalidad sólida (Planeta, 2021), un libro que ya lleva cuatro ediciones, y que sigue la estala de sus otras exitosas obras, como El arte de pensar (Berenice, 2018).

Un año antes, Ruiz saltó a los medios y a miles de lectores gracias a De Platón a Batman (Toromítico, 2017), que le abrieron las puertas de la Cadena SER. Uno de sus últimos libros ha sido Cocola y las gafas asombrosas - cómo activar el pensamiento crítico, un libro editado por Harper Collins en el que las ideas filosóficas de Ruiz son ilustradas por la artista italiana Evelyn Daviddi.

Ruiz es profesor en la Universidad de Córdoba, tras terminar sus estudios de filosofía en Sevilla con una estancia anual Sócrates-Erasmus en la Universidad de la Sorbona-Panteón (Paris IV) y doctorarse en Filosofía Contemporánea, especializándose en Filosofía de la Cultura y pensamiento crítico. Ha sido Profesor de Filosofía en Secundaria y Bachillerato durante 20 años y en la actualidad es profesor a tiempo completo en la Universidad de Córdoba.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!