La Fundación SGAE impulsa un foro de negocio para treinta compañías andaluzas en la Feria de Palma

La Fundación SGAE, a través del Consejo Territorial de SGAE Andalucía, participa en la edición 2024 de Palma, Feria de Artes Escénicas de Andalucía, con un foro de negocio para compañías de autores y autoras andaluces. El objetivo de esta propuesta one to one entre creadores/as y compañías versus programadores y distribuidores es promover el contacto y las nuevas oportunidades de negocio, en definitiva, aumentar las posibilidades de programación y comercialización de los proyectos y espectáculos, a nivel estatal, pero con especial atención en la proyección internacional.

Esta cita profesional se desarrolla de 9.15h a 11.15h, el miércoles 3 y el jueves 4 de julio, en el Espacio Santa Clara de la localidad cordobesa.

Son más de treinta las compañías programadas que participan en este foro de la Fundación SGAE, nombres destacados de la escena como: Luz Arcas (La Phármaco); La Contraria; Mai Tan Teatre; Claroscuro Teatro; Companhia Do Chapitô; La buena compañía; Maui de Utrera; David Montero/LaSuite; Yera Teatro; Gata Brass Band; Chipi de La Canalla; La Maquiné (reciente premio Max a mejor espectáculo para público familiar); Laviebel (Emilio Goyanes); Cromo XXI; Animasur; Noletia; Cía. Piero Partigianone; Opsis Producciones; Ángeles de Trapo; Teatro Clásico de Sevilla (premio Max a Labor de Producción 2024); Lucía Vázquez; Cía. Javier Ossorio; DDC Danza-Daniel Doña; Alas Circo Teatro; A-Mas; Silencio Danza; Da.Te. Danza; Gero Domínguez & Nuria Estébanez; Strad El violinista rebelde; String Theatre; y Las Brothers.

En la inauguración han estado acompañados por José Lucas Chaves, director de SGAE Andalucía, y Ramón López, director de la Feria de Palma, quienes defendieron esta sinergia entre la comunidad autoral y los principales agentes de negocio presentes en este mercado.

Exposición 40 años soñando en las artes escénicas

Por otro lado, colaboramos en la exposición 40 años soñando en las artes escénicas. Mariano Lozano-P, tributo a la profesión de compositor para teatro y danza, que podrá disfrutarse en el Espacio Santa Clara durante esta semana. En horario de 10 a14h, la visita es de entrada libre.

En palabras del autor Mariano Lozano, su organizador, la muestra “sirve de homenaje a una profesión necesaria pero desconocida para el gran público”. En este caso, recoge su trayectoria y contribución a la música de montajes y espectáculos del compositor y diseñador de sonidos. Invita a sumergirse en la experiencia profesional de un compositor que ha brillado por su talento en más de 250 espectáculos que abarcan un vasto espectro de géneros, desde teatro de calle, danza, hasta performances musicales, montajes de pirotécnica y su implicación con el mundo infantil y juvenil.

SGAE, por medio de la Fundación SGAE, se implica por tercer año con la dramaturgia y la creación escénica gracias a este apoyo a la autoría andaluza en la Feria de Palma del Río. A través de la creación contemporánea, esta muestra pretende reafirmarse como un espacio de diálogo y miradas plurales, y supone una plataforma de encuentro entre diferentes agentes del sector, en la que promueven múltiples posibilidades de intercambio de experiencias y contrataciones artísticas.

La 41ª edición incluye teatro, circo, danza, espectáculos de calle, títeres y musicales, con compañías de Andalucía, Madrid, Cataluña, Portugal, Reino Unido e Italia, está compuesta por un total de 32 espectáculos y dos estrenos. La Feria es el único encuentro centrado en el mercado de la escena al sur del país y, desde su nacimiento, más de 350.000 personas han pasado por sus propuestas y distintos espacios, donde se han dado cita más de 2.500 programadores y más de 6.500 profesionales. Este año, además, el Premio Salvador Távora a la trayectoria profesional ha ido a manos del dramaturgo jerezano Eusebio Calonge, de La Zaranda.