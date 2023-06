La Fundación Gala recuerda la Asamblea de Córdoba de 1933

La Fundación Antonio Gala acogerá la última conferencia del ciclo 'Blas Infante, vida y pensamiento' el próximo 21 de junio, que conmemora el nacimiento del padre de la patria andaluza y su papel político en la Asamblea de Córdoba de 1933. Esta iniciativa ha sido impulsada conjuntamente por el Centro de Estudios Andaluces y la Fundación Blas Infante, en colaboración con la Fundación Antonio Gala.

La conferencia 'Noventa años de la Asamblea de Córdoba de 1933', impartida por el profesor Miguel Santiago Losada, escritor y miembro del patronato de la Fundación Blas Infante, y moderada por el profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba, Antonio Manuel, tiene como objetivo resaltar a Córdoba como una ciudad protagonista del andalucismo histórico.

En el encuentro se tratará de dotar de contexto histórico el desarrollo de esta asamblea conformada para debatir y aprobar un proyecto de bases de un Estatuto de Autonomía entre más de 300 representantes de la sociedad civil de la época. Según se detalla en la página web de la Fundación Blas Infante, este acontecimiento fue olvidado, aunque hoy se menciona como uno de los más destacados por la posibilidad de reunir a tantas personas de diferentes sectores. La cita tuvo lugar en el Círculo de la Amistad de Córdoba.

La imagen que acompaña este texto muestra la “tarjeta de identidad” repartida para ese encuentro, con el objetivo de controlar no solo el acceso, sino la posibilidad de votar en el momento de adoptar acuerdos. En el carnet, aparece estampado el año 1932, puesto que se desconvocó un primer encuentro en aquel año por diversos problemas. En la tarjeta aparecen ondeando la bandera española republicana sobre la blanca y verde.

El ciclo está compuesto por otras dos conferencias en Sevilla. La primera, el 19 de junio, 'Blas Infante y el despertar de Andalucía en la prensa republicana', enfocada al estudio de la imagen de Blas Infante y del andalucismo en la prensa española durante la Segunda República. Por otro lado, el 20 de junio dos de los nietos de Infante darán protagonismo a Dar al Farah o Casa de la Alegría, construida en Coria del Río (Sevilla).

La conferencia tendrá lugar en la Fundación Antonio Gala de Córdoba a las 20:00. La entrada es libre hasta completar aforo y también podrá seguirse por streaming en el canal de YouTube del Centro de Estudios Andaluces.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!