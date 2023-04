Un fotógrafo cordobés expone en El Cairo

El fotógrafo cordobés Rafael Carmona muestra sus fotografías sobre la ciudad de Córdoba y su casco histórico, en la exposición “Córdoba Ciudad Patrimonio de la Humanidad” dentro del I International Congress on Her i tage Tour i sm Management in Inland Destinations en la ciudad de El Cairo.

El congreso se clausura este viernes con la participación de más de 86 investigadores de universidades de 12 países de los 5 continentes, con 53 comunicaciones. Este evento es la contraparte egipcia del Congreso Internacional de Gestión Turística del Patrimonio en Destinos de Interior (Cigestur), que coorganiza también la reunión y cuya tercera edición se hará en la ciudad de Córdoba el próximo mes de noviembre, según han informado los organizadores.

La reunión congrega a científicos e investigadores de las universidades españolas de Córdoba, Complutense, Valencia, Jaén, Salamanca y Castilla-La Mancha, así como de la Universidad de Coimbra (Portugal), University College London (Inglaterra) y la de San Nicolás de Hidalgo (México), entre otras instituciones.