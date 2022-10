Eutopía arranca este viernes con un maratón de creación joven con 25 actividades

El festival internacional joven de Córdoba Eutopía ha arrancado este viernes su 17 edición, que se prolongará hasta el 23 de octubre, y en la que se celebrarán un total de 25 actividades de disciplinas y ámbitos como el teatro, el flamenco, la música clásica, el rock, la electrónica, los videojuegos, la gastronomía y la innovación.

Las actividades serán gratuitas pero se necesitará inscripción previa, y se celebrarán en más de una quincena de espacios distintos repartidos por toda la ciudad. La primera ha tenido lugar este mismo viernes en la Sala Orive, donde autoridades regionales y locales han presentado el festival.

Se ha tratado de La mirada encendida, un proyecto en el que se han presentado cuatro videos en formato cinematográfico de alta calidad en torno a temáticas como el estigma causado por algunas afecciones, la discriminación en base a la orientación sexual, el efecto social de la discapacidad y la lacra de la violencia de género, impulsados por la Asociación Nana.

Ha sido el pistoletazo de salida de un festival que, según ha señalado la consejera de Juventud, Dolores López, sitúa a los jóvenes en el centro. “Los jóvenes tienen que ser el presente para ser el futuro”, ha dicho López, que ha destacado la importancia de que, en una ciudad milenaria como Córdoba, se entremezclen la historia con la creación moderna y contemporánea.

Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha recordado que el festival que nació en 2006 enlaza “la historia y la cultura de la ciudad con la actualidad, la modernidad y la juventud”, de forma que ejemplifica que el “patrimonio histórico de Córdoba convive con un legado de creación cultural” en la ciudad.

El director del Instituto Andaluz de Juventud, Carlos Manuel Corrales, ha querido poner el foco en la multiplicidad de los ámbitos que abarca el festival, que también recoge “la diversidad y la fuerza de la juventud”.

El festival, que arranca este viernes, tiene la siguiente programación:

Viernes 14 de octubre

Sábado 15 de octubre

Domingo 16 de octubre

Lunes 17 de octubre

Martes 18 de octubre

Miércoles 19 de octubre

Viernes 21 de octubre

Sábado 22 de octubre

Domingo 23 de octubre

