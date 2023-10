El Gran Teatro de Córdoba acogerá el estreno nacional de 'Camino al zoo', protagonizada por Fernando Tejero

Apenas seis meses después de subirse al escenario del Gran Teatro, el cordobés Fernando Tejero lo volverá a hacer el próximo 22 de diciembre y, de nuevo, de la mano del dramaturgo Juan Carlos Rubio para protagonizar Camino al zoo en el que será el estreno nacional de la obra. El pasado mes de abril, Tejero, Rubio, el tenor Pablo García López y la Orquesta de Córdoba sorprendieron a todos en el Gran Teatro con la interpretación y el repertorio únicos con los que dieron vida a El sueño de una noche.

Originalmente titulada Peter & Jerry, At Home at the Zoo, Camino al zoo combina la clásica obra corta de Albee The Zoo Story (1959) con su precuela, Homelife (2004). Estas obras cortas forman una historia completa de Peter, un ejecutivo editorial; de Ana, su esposa; y de Jerry, un extraño que Peter conoce en el parque.

Para Juan Carlos Rubio, que además versiona esta obra junto a Bernabé Rico, es todo un sueño enfrentarse a un texto de Edward Albee, a quien cataloga como “uno de los grandes genios de la literatura dramática”. El estadounidense es también el escritor de la emblemática ¿Quién teme a Virginia Woolf?. Y para encarnar a los personajes de esta obra, Rubio buscaba “actores extraordinarios”, como Tejero, “que es capaz de dotar de humanidad y de una asombrosa fragilidad a cualquier personaje que aborde. Es un intérprete súper dotado tanto para la comedia como para el drama. Y esa es una cualidad reservada solo a los más grandes”.

El segundo actor que compartirá escenario con Tejero será Daniel Muriel, quien ya ha sido dirigido por Rubio en varias ocasiones y a quien no deja de sorprenderle “su inmenso talento y versatilidad”. El tridente lo culmina Mabel Pozo, “una actriz portentosa y carismática”.

La obra comienza con Homelife y ofrece una mirada reveladora al inestable matrimonio de Peter y Ann, sus brutales intentos de comunicarse y la soledad dentro de su vida compartida. La tensión aumenta en el siguiente acto, The Zoo Story. Mientras lee en un banco de Central Park, un extraño se acerca a Peter y declara que ha “estado en el zoológico”. El hombre, Jerry, comienza a contar una historia tras otra, profundizando en la vida de Peter e intentando usurpar, sin duda, su propio lugar en ese banco, en ese parque.

Las entradas ya están disponibles y tienen un precio de entre 11 y 27, excluyendo los gastos de gestión.