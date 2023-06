'Entre la dictadura y la libertad': el líder sindical Eduardo Saborido publica sus memorias

La editorial cordobesa Utopía ha publicado las memorias del líder sindical Eduardo Saborido, una de las figuras políticas más relevantes de la segunda mitad del siglo XX. Estas páginas recogen el testimonio personal de esta importante figura en los movimientos obreros y en la lucha antifranquista.

Saborido fue uno de los procesados en el Proceso 1001, un juicio contra el movimiento obrero en el que la policía franquista detuvo a casi toda la cúpula de Comisiones Obreras, con penas entre 12 y 20 años. El sevillano recibió la petición más elevada, 20 años y 6 meses. Esto ocurrió en una etapa de apertura del régimen, donde el espejismo de un país moderado quedó diluido en el plano internacional por estas condenas.

Estas memorias conforman la historia de un proceso personal y social de reconstrucción del movimiento obrero que, desde comienzos de la década de 1960, protagonizaron las Comisiones. Un proceso complicado de acumulación de fuerzas desde experiencias novedosas para la conquista de las libertades democráticas en el que Saborido, junto a otros militantes antifranquistas, antepuso su compromiso y la dignidad de su clase a su comodidad.

El sevillano ingresó en el Partido Comunista de España (PCE) en 1960 y participó en la creación de las primeras Comisiones Obreras de Sevilla, por las que en 1963 fue elegido enlace sindical y vocal del Sindicato Provincial del Metal. La Brigada Político-Social (BPS) lo detuvo por primera vez en 1967 por su militancia en el PCE; el 1º de Mayo de ese mismo año, sufrió su segunda detención y fue procesado por el Tribunal de Orden Público por manifestación ilegal.

Saborido estuvo detenido hasta en diez ocasiones, la última en 1976. Un año después, en la asamblea general de CCOO, aún en la ilegalidad, fue elegido primer Secretario General del sindicato en Andalucía.

Este libro recién publicado puede obtenerse a través de la página web de Utopía Libros.

