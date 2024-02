El corto 'Cementerio de coches' del lucentino Miguel Ángel Olivares concursará en el Festival de Cine de Málaga

El Festival de Cine de Málaga se celebrará este año del 1 al 10 de marzo y participarán 246 audiovisuales en 12 secciones, entre los que se encuentra el corto Cementerio de coches del lucentino Miguel Ángel Olivares. Para esta 27 edición se han inscrito un total de 2.557 audiovisuales, frente a los 2.322 de la pasada edición, un 10% más, y los 246 proceden de 67 países.

Cementerio de coches cuenta con más de 95 selecciones y 28 premios en todo el mundo. Entre los últimos reconocimientos conseguidos se encuentra el logrado el pasado año al Mejor cortometraje en el XX Festival Internacional de Cine Social de Castilla-La Mancha (Feciso). El corto está protagonizado por los jóvenes actores Asier Flores, el niño Almodovar, de la película Dolor y Gloria, y Youssef Bougarouane, que ha trabajado en varias series de éxito, como Tiempos de guerra o La unidad. Ambos dan vida a Ruben y Asïr, dos grandes amigos que se ven cada tarde para jugar al fútbol en un desguace de coches. Un día como otro cualquiera, Rubén espera a su amigo, con la sorpresa de que este ha recibido una paliza, derivada del racismo. El apoyo incondicional que le ofrece Rubén a Asïr refleja la más pura amistad, aunque lo peor aún está por llegar.

Olivares es conocido como actor en series de televisión como Amar es para siempre, Acacias 38, Allí abajo y la película Mamacruz, y debutó como director con Julia, protagonizada por Daniela Santiago. Además, el pasado mes de septiembre anunció que se encontraba dirigiendo su primer documental en México, que lleva por título Los chavales de Morelia. Ha sido galardonado como director con el premio Andalucía emprende (2019), con el Premio coraje UPTA de la Junta de Andalucía (2019), con el Premio LGTB Andalucia (2020) y con el Premio Diversidad (2021).

El trabajo de Olivares concursa en la Sección Oficial de cortos en la categoría de ficción, cintas en las que se encuentran los siguientes títulos: L@ cita, Cura sana, El aprendiz, La filla de ma mare (La hija de mi madre), Puzzleak (Bortxaketaren jauregia),Troleig (Troleo), O que me parta un rayo, Pequeño, Betiko gaua (La noche eterna), Welcome Tahiya, Sincopat, Transición, Er pollo, أوروبا (Europa), O frío, El trono, Armata, Pompeia (Pompeya), Liberté, El paso, Die Donau (Los Danubios), Apartamentos Paradiso, Cuadro, L'últim jazz, Alegoría, día 1, Agrio, Lucía, Perder, Semana 12, Eli, Cuando las cigarras callen y Rutina.

El Festival de Cine de Málaga está organizado por el Ayuntamiento de Málaga y Málaga Procultura, con el apoyo del Ministerio de Cultura (a través del ICAA) y la Diputación de Málaga; con el apoyo de la Junta de Andalucía y la Conserjería de Turismo, Cultura y Deporte; con Repsol como partner multienergía y con RTVE,Atresmedia, Fundación la Caixa, Cervezas Victoria y Diario SUR, como patrocinadores oficiales.

Por otro lado, Solos en la noche, la segunda película del cineasta cordobés Guillermo Rojas, se estrenará el próximo 7 de marzo en el marco de la Sección Oficial del Festival aunque fuera de concurso. Ambientada en la noche del 23F de 1981, Solos en la noche cuenta la historia de un grupo de abogados laboralistas, significados políticamente, que se esconde en una casa cuando se produce en España el asalto al Congreso de los Diputados. Sin saber muy bien qué hacer, discutirán entre huir del país, permanecer escondidos a esperar acontecimientos o intentar hacer algo para defender la joven democracia española.

El productor y director se inspira en la experiencia de sus propios padres para hablar de una joven generación que necesitaba vivir, respirar y celebrar. Rodada en localizaciones de Utrera (Sevilla) y Priego de Córdoba (donde no se rodaba una película desde que Joselito protagonizó en sus calles Saeta del ruiseñor, en 1957), Solos en la noche cuenta con un reparto coral encabezado por Pablo Gómez-Pando y Andrea Carballo, acompañados de Félix Gómez, Alfonso Sánchez, Paula Usero, Beatriz Arjona y Jacinto Bobo.

Esta cinta llega cuatro años después del debut de Rojas en la dirección de ficción con Una vez más (2020), un largometraje que tuvo su estreno en el Festival de Sevilla y un interesante recorrido por festivales. Rojas, además, es el productor de los exitosos documentales de Laura Hojman A las mujeres de España. María Lejárraga, Antonio Machado. Los días azules y Tierras solares.

El estreno de la película en Málaga completa un recorrido que arrancó en la edición del año pasado del Festival cuando fue presentada, a modo de proyecto, en la sección ‘ minutos de cine, y posteriormente apadrinada por el certamen malagueño para acudir al Marché du Film del Festival de Cannes en mayo de 2023 en busca de financiación. Para Rojas, estrenar por primera vez una película de ficción en el Festival de Málaga también es un objetivo cumplido tras 20 años participando en esta cita con cortometrajes, documentales y proyectos.

