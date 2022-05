El cordobés Álvaro París presenta en la Librería Luque 'Lockdust', uno de los éxitos de la última Feria del Libro

El escritor cordobés Álvaro Paris (1992) presenta este viernes en la Librería Luque su debut literario Lockdust: El caminante de sueños, publicada por la editorial Titanium y que ha sido uno de los libros más vendidos en la última edición de la Feria del Libro, sobre todo en lo que respecta a la literatura juvenil.

Lockdust cuenta la historia de Sendo, un chico de los más normal que inicia una aventura multidimensioanl que le llevará a convertirse en un gran mago y derrotar a Rigan. Un “viaje que quizá no le lleve por donde él espera. Un camino que le cambiará para siempre. O le destruirá por completo”, en palabras de la editorial.

Se trata de la primera novela de este graduado en magisterio de Educación Primaria y residente en Madrid, donde trabaja como profesor de inglés. Según explica Titanium, su interés por lo fantástico llegó gracias a distintas obras que le marcaron, como las películas de El Señor de los Anillos. Paris ha ganado algún concurso (como el IV certamen de Microrrelato de la Casa de la Juventud de Córdoba), pero Lockdust: El caminante de sueños es su primera novela y la primera de una saga en cuya segunda parte ya está trabajando.

La presentación de Lockdust. El caminante de sueños, será en la librería Luque este viernes 13 de mayo a las 20:00, con entrada libre hasta completar aforo.

