¿Qué hacer en Córdoba el 'finde' de Año Nuevo?

Si usted es de los que se resiste a quedarse en casa el fin de semana, aunque los datos de contagios estén acercándose al pico máximo, la ciudad de Córdoba tiene algún que otro estímulo para satisfacer sus ganas de escuchar música, distraer a los más pequeños o ver exposiciones, aunque la oferta, evidentemente, se haya resentido por el auge de ómicron.

Ante la ausencia de limitaciones, Córdoba despedirá el año con cotillones y bares abiertos, mientras que habrá concierto de Año Nuevo y actividades infantiles a lo largo del fin de semana en el que se le pega carpetazo a ese otro año tan raro que ha sido 2021.

El principal evento que ha notado el golpe de la Covid han sido los cotillones de Nochevieja. Finalmente habrá dos oficiales (ambos dirigidos al público más joven) en Sansueña 17 y la Casa del Agua. Más allá de estos eventos, los bares y clubs de la ciudad abrirán sus puertas con relativa normalidad durante la noche en que un año deja paso al otro.

Entre la oferta destacan clubs como Platinium, donde pinchan David Power o Juasban; Bar Amapola, donde pincharán Fifa y María Rivas; También habrá fiestas de Nochevieja en Sojo Mercado, Sojo Ribera, Góngora Gran Café, Long Rock o en la Sala Hangar, o Nochevieja de ambiente en el Glam de la calle Alfaros.

Los apasionados a la música clásica tienen este fin de semana una oferta doble, ya que la Orquesta de Córdoba dará la bienvenida al 2022 con una doble gala, recordando el concierto de año nuevo que desde décadas ofrece la Orquesta Filarmónica de Viena. Será el Sábado 1 y domingo 2 de enero a las 20:30 en el Gran Teatro. En el programa, Strauss nos trasladará a Viena a golpe de vals, una familia de compositores que han marcado la tradición musical vienesa. Se interpretarán obras tanto del padre, Johann Strauss, como de sus tres hijos, Josef, Eduard y el más reconocido de todos, Johann Strauss hijo. Todas las piezas tienen su origen en la danza y la música de la familia Strauss.

Dentro del programa Córdoba es Navidad, este fin de semana hay dos actividades infantiles con las que entretener a los más pequeños de la casa, a la espera de que vengan los Reyes Magos. El sábado a las 12:30 junto a la Iglesia de San Nicolás se celebra el teatro de títeres Paneque salva La Estrella de Navidad, mientras que el domingo, en la calle Jesús y María a las 19:30 se celebra Mimos por Navidad.

Todos los domingos, y el 2 de enero no es una excepción, se celebra el mercado de plantas y artesanía en el Jardín Botánico, donde además hay talleres infantiles a las 11:00. Los más pequeós pueden ver también el Belén monumental de Playmobil que hay instalado en este espacio, o la exposición La diversidad floral en la flora de Córdoba, con espectaculares fotografías de flores de la mano de FONACOR, Asociación de Fotógrafos de Naturaleza de Córdoba

El domingo 2 de enero, la tienda de ocio y entretenimiento Estalia, situada en la calle Doña Berenguela, celebra un torneo de Magic de sellado especial. Los premios serán recalculados en función de la asistencia. Es necesario jugar con mascarilla y el uso de gel entre partida y partida. No se podrán tocar las cartas del adversario.

La joven fotógrafa cordobesa Marla Films expone su obra en la Casa de la Juventud del 28 de diciembre al 28 de enero de 2022. Se trata de una exposición de retratos femeninos con aire pictórico, que suponen un repaso por diversos sentimientos y circunstancias que la artista refleja en cada uno de ellos. Salvo el 1 y el 6 de enero, la exposición abrirá todos los días.

La productora BamTV ofrece este sábado 1 de enero a las 20:00 un streaming de la sesión que hicieron los djs cordobeses JL Sánchez y Jesús Blitz, es decir Belo Horizonte, en el Horno de San Luis. Sonidos orgánicos y deep house para bailar en casa.

